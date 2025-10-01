La tensión diplomática y militar entre Estados Unidos y Venezuela es un caldo de cultivo ideal para la difusión y redifusión de vídeos de operativos militares de otros años, otros lugares y otras circunstancias

Las cadenas alarmistas, los videos de TikTok con “última hora” en amarillo y los pseudo-noticieros de Instagram aprovechan la incertidumbre para acumular clicks, vistas y ganancias

Decía Cabrujas que en Venezuela todo lo construimos de forma provisional, “mientras tanto y por si acaso” y Axel Capriles escribió, en esa misma tónica, que “lo transitorio se convierte en permanente y lo permanente nunca deja de ser provisional”. Así que el cortoplacismo impaciente se une a que cualquier conocimiento que uno adquiere sobre el país, mañana se desvanece. En estos últimos años hemos sido expertos en bitcoins, Paypal, Localbitcoins, Zelle, “promedio” y ahora, USDT. Los venezolanos siempre early adopters nunca, inadopters. Lo más nuevo: ideales, candidatos, planes, nos gusta. Es el sesgo de lo nuevo, que también otro escritor venezolano lo ha analizado. Laureano Márquez dice que los héroes venezolanos suben muy rápido, se queman y se convierten en héroes en cuestión de semanas: él la llama la “memoria histérica”.

¿Y eso qué tiene que ver con la desinformación en Venezuela? Pues que esa memoria difusa, nuestra velocidad para olvidar y para abrazar lo novedoso, rechazando patrones perdurables permite la existencia de los zombies: contenidos falsos que regresan, a veces transformados y otros simplemente saludando como si fuese la primera vez con la chica de la película que olvida todo cuando se va a dormir. Otros son contenidos verdaderos pero que se repiten como si estuvieran estrenándose, y es que la vida es cíclica, pero el engaño también. Como el denunciar que a María Corina Machado la detuvieron, con vídeos del 9 de enero de 2025 o usar vídeos de desfiles militares conmemorativos de Colombia para decir que los Marines llegaron ya, como dijeron en 2019, con otros desfile castrense del vecino país.

Por cierto, un amigo que me dijo que pusiera una bandera blanca en la ventana para que los militares gringos supieran que me rendía aún no me habla por decirle que eso era falso. Claro, luego llegó el 2020: mascarillas, vacunas, planes globales. Así que acá te dejamos una guía: cómo hablar con familiares y amigos de desinformación, de los colegas argentinos de Chequeado.

Así las cosas, ya ha pasado más de un mes del inicio de las operaciones navales en el Mar Caribe por parte de la Armada de los Estados Unidos, con anuncios de lanchas que fueron atacadas con fuerza letal, produciendo al menos 17 víctimas, por lo que distintos expertos han advertido, como recoge Univisión y BBC, que estas operaciones militares serían violaciones del derecho internacional por ser “ejecuciones extrajudiciales”, así como las propias leyes en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, ha circulado que las lanchas eran creaciones de Inteligencia Artificial.

Y en medio de incertidumbre, tensión y “ahora sí es verdad” que pasó, han circulado nuevas, múltiples y diversas desinformaciones que tratan de engañar y confundir sobre lo que estaría sucediendo en medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Pasó en agosto y continúa en septiembre, a veces simplemente con las repeticiones recicladas advertidas por nuestros intelectuales.

Así que, intentando no sonar repetitivos, acá va un resumen de lo que verificamos y circuló durante el noveno mes del año, así como un recordatorio de que ante la duda sobre la veracidad de un contenido que has visto en redes sociales o circulado en mensajerías de Whatsapp, visites nuestra sección de Cocuyo Chequea, nuestra web de Efecto Cocuyo o consultes nuestro chatbot La Tía del WhatsApp, que también se encuentra en Telegram.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.

La invasión inminente que no fue

En septiembre (también) circularon vídeos descontextualizados o viejos de ejercicios militares o cruces de submarinos por el Canal de Panamá, así como órdenes falsas de operaciones militares en Caracas ordenadas por el Departamento de Seguridad Nacional o el Pentágono, ni aviones sobrevolando Caracas ni invadiendo el espacio aéreo, ni pescadores que salieron a recibir a los militares estadounidenses.

Hubo mucho más: Bukele no dijo que sería presidente de Venezuela ni Padrino López dijo que entregaría a Maduro a EE.UU., sino en ambos casos fueron audios sintéticos generados con herramientas de Inteligencia Artificial, un uso más tóxico que copiar y pegar lo que te dice Chat GPT para los discursos y tareas escolares sin quitarle la frase final de “¿quisieras que te haga una tabla comparativa con este texto?”.

Hablando de IA, te explicamos acá porque esa bendita costumbre de preguntarle a Grok, ¿esto es verdad?, probablemente te lleve a un callejón sin salida: porque los sesgos nos señalan que más que la verdad, queremos que nos ratifiquen lo que ya pensamos, y porque el robot de X se equivoca, desinforma, miente y hasta puede volverse loco. En este explicador te decimos además que es malísimo para verificar imágenes y mucho más sobre eventos recientes.

Una que era verdad pero en Estados Unidos durante 2020, y no en el río Cuyuní de Guyana a Venezuela, fue el vídeo del barco con decenas de tanques y vehículos militares. Increíble, ese barco inmenso sí existe, pero ni estaba por acá ni fue ahorita. Y los vídeos de la Guardia Costera haciendo operativos de interdicción de drogas son también reales, pero en el Pacífico (más cerca de Australia que de Falcón) y en otros años, nada de Caribe ni en 2025.

Recordemos que también es verdad que El Pollo Carvajal se declaró culpable en Estados Unidos de narco-terrorismo y narcotráfico, lo que fue inventado fueron las presuntas confesiones que reveló un periodista que no existe, en una presunta entrevista que sólo publicó Diario de Las Américas y el medio colombiano IFM Noticias, conocido por un historial de desinformación. Sospechoso que ni siquiera en Facebook existe una persona con el nombre del presunto comunicador. A cada rato dicen que el pollo canta pero no se ha conocido ni una estrofa de la canción.

Pero también encontramos contenidos totalmente falseados, como cuando decían que China se iba a anexionar a Venezuela, que impondrían su moneda en el país o que Juan Gabriel, El Divo de Juárez está vivo y preso en el CECOT de El Salvador por simular su muerte, según imágenes y palabras sintéticas producidas por IA publicadas en TikTok. La última suena tonta, pero tiene miles de me gusta, compartidos y guardados, que acumularon las primeras también.

Así que en este caso, debimos aclarar que el presidente ruso, Vladimir Putin, no ordenó a su personal diplomático salir de Venezuela antes del 30 de agosto, primera fecha del “ataque inminente”. Como verificamos, las delegaciones diplomáticas de Rusia siguen funcionando y también verificamos que cientos de miles de personas creyeron que el contenido era real.

Un trabalenguas, un enredo o una mala elección de entrevistado. Luis Quiñones combatió en Vietnam y casi, casi lo eligen para asesorar a Trump en su primer gobierno. Hoy pasea por decenas de programas de televisión y Youtube para decir que si los Marines deciden operar, sería rapidísimo, entre 48 a 72 horas. Pero a veces cortan el vídeo o no se entiende, porque además, él ni tiene cargo oficial ni hay evidencia que esté detrás de ningún comité que tome estas decisiones, ni dijo que en 48 a 72 horas empieza. Además, dijo que cuando no tengamos señal de celular es que viene la operación. Entonces uno sospecha todos los días, Luis, porque ayer estuvimos 6 horas sin luz ni Internet ni wi-fi.

Sí lo dijeron, pero no es cierto lo que dijeron

Hablando de convencer a los propios, verificamos una entrevista que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa le hiciera a Nicolás Maduro en el canal Russia Today (RT) donde hablaron de narcotráfico, el Tren de Aragua y por supuesto, el enrolamiento en la Milicia Bolivariana. Así que nos unimos a nuestros hermanos y colegas de ColombiaCheck de Colombia y Lupa Media de Ecuador para verificar las frases de ambos, como puedes ver acá.

En Cocuyo Chequea hicimos otro chequeo, más extenso, en el que le pusimos especial atención a las frases sobre los millones de milicianos que habrían acudido voluntariamente al llamado del gobierno, la presunta extinción absoluta del Tren de Aragua y sobre si en Venezuela se siembra o no marihuana. Spoiler: fue una conversación entre panas, sin el contraste periodístico.

Así como fue la rueda de prensa en la que Donald Trump y su Secretario de Salud, Robert Kennedy Jr. dijeron que tras cinco largos meses de investigación lograron descubrir las causas del autismo que los mayores expertos científicos no habían logrado en décadas: palabras del inquilino de la Casa Blanca.

Sorpresa: acetaminofén y vacunas contra el COVID. Sin embargo, lo verificamos otra vez y no, no existe ningún estudio, investigación científica ni evidencia que muestre una relación entre tomar medicamentos para bajar la fiebre o reducir el dolor en mujeres embarazadas, específicamente el paracetamol, y el diagnóstico del espectro autista. Al contrario, citamos un largo y extenso estudio, realizado durante 24 años en 2,4 millones de niños (incluyendo hermanos) que revela que el autismo tiene fuertes lazos con herencia genética e historia familiar con una bajísima o casi ninguna correlación con lo farmacológico.

En Cocuyo Chequea además hablamos con activistas y psicólogos venezolanos que trabajan con familias de niños autistas: pidieron no prestar atención a declaraciones sin base -sin importar quién lo dice- y recordaron la ciencia que niega tal relación.

Batallón de estafas

Una verdadera invasión ha sido el asalto de las distintas formas de engaños y estafas bancarias en Venezuela durante septiembre. Así que te enseñamos cómo consultar la Biblioteca de Anuncios de Meta para que compruebes si ese anuncio de concurso, premio, crédito o promoción viene de una publicidad engañosa.

Mejor vamos a decirlo en su estilo. ¿Quieres convertirte en un experto en verificación de estafas bancarias? ¡No esperes más y no te pierdas esta estupenda oportunidad! Haz clic aquí. Eso sí, no te pedimos usuario, ni clave, ni datos.

Aprovechamos varios vídeos de denuncias que se viralizaron para explicar qué es una mula bancaria, y cómo los estafadores roban datos no sólo para sacar dinero sino para usar cuentas ajenas para triangular transferencias. Pilas con los habilidosos, asegúrate tres veces que están entrando en la web oficial de tu banco. Y hazlo de nuevo. Otra vez.

Hablando de mala memoria ciudadana: volvió la cadena de las falsas multas en dólares para motorizados, la estafa de la “cuenta congelada” del BdV y la que se apropia de la identidad del Banco Mercantil para un falso sorteo.

Vamos a meter esto como estafa, pero es que DataViva, una de las seis (de tantas) pseudo-encuestas que en 2024 le dieron una amplísima ventaja electoral a Nicolás Maduro pero eran de dudosa procedencia, ha resucitado, para impulsar un presunto apoyo de más del 80% a las narrativas oficiales sobre la tensión diplomática con EE.UU. De nuevo, con fallas estadísticas y metodológicas, pero con muchos RT en X y en todos los medios habituales, más otros que cayeron por el blanqueo de desinformación por medio de medios proxies. Acá te contamos todo eso.

Por cierto, aprovechamos para revisar qué es de la vida de esas “encuestadoras”: tres de las seis ya dejaron de publicar en redes o cerraron sus páginas webs, una se volvió un “medio independiente” que comparte toda la vocería oficial y la otra sigue publicando estudios a favor de la oposición sin revelar tampoco cómo recolecta los datos, comprobando lo que dijimos entonces: no eran firmas reales o no eran confiables.

Papa nuevo, desinformación vieja

La Voz del Padre es un canal de Youtube creado en 2017, cuando Francisco era Papa. El primero jesuita y el primero latinoamericano. Ahora, tiene cientos de vídeos en los que se “revelan” reformas y cambios litúrgicos de León XIV, el primer sumo pontífice católico de Estados Unidos, y Perú. Ahora, usaron una misa en latín para ponerle una voz medio chimba, y en español, para criticar a Donald Trump.

El papa, desde que ha sido electo, no se ha reunido con Trump pero sí con su vicepresidente. Y ha dicho que se mantendrá distante de la política partidista, dejando ese trabajo a los obispos de EE.UU., a quienes llamó valientes. Pero también que está preparado en el bullpen por si hace falta, porque ya León ha rechazado la política migratoria del inquilino de la Casa Blanca y el propio 1 de octubre dijo que los migrantes eran tratados en EEUU de forma indignante pero no en la misa que alteró el canal de Youtube. Además, dijo que tiene un hermano MAGA pero que él no va por allí.

Conclusión

Septiembre fue un mes de repeticiones, ciclos y confusiones, pero estamos acá para verificar y ponerle la lupa, según nuestra metodología de verificación.

Ante la redifusión de contenido con el objetivo de desinformar, te invitamos a consultar a la Tía del WhatsApp, que también puedes contactar en Telegram, para verificar los contenidos antes de difundirlos.