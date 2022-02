Cuidado con las capturas que recibes por WhatsApp porque pueden tener información falsa. Es mentira que hallaron el cadáver sin órganos de un niño en La Guaira (Vargas), como indica una imagen que circula en redes sociales. Las autoridades policiales y personas cercanas al sitio aseguraron que el suceso nunca ocurrió.

En la imagen se muestra una nota corta de un periódico. El título dice que “hallaron el cadáver sin órganos de un niño de ocho años en La Guaira”. Más adelante, el texto dice que la víctima fue encontrada cerca de la Unidad Educativa Privada Colegio Montesano “en Maiquetía” el pasado 9 de febrero.

El texto fue difundido por otros portales de noticias, como La Patilla, Maduradas, Noticias Al Día y a la Hora, The World News y varias cuentas de Twitter.

Sin denuncias

En los últimos días, autoridades regionales y personal del centro educativo que se menciona en la cadena desmintieron el suceso.

El secretario de seguridad ciudadana integral de La Guaira, Andrés Goncalves, dijo en su cuenta de Instagram que la cadena forma parte de una ola de “informaciones exageradas y evidentemente falsas”. El pasado domingo, 13 de febrero, reportó El Pitazo, dijo que no existían evidencias de ningún niño desmembrado en Maiquetía y que en lo que va de año no se han reportado muertes por hechos de violencia en La Guaira.

Agregó que no hay denuncias de secuestro o robos de niños y adolescentes y que no se ha recibido ningún cuerpo de esas características en la Morgue de La Guaira. El Pitazo se acercó a la Medicatura Forense en Pariata y pudo confirmar que no ha ingresado ningún cadáver de un menor de edad en lo que va de año.

Sin familia afectada

La autoridad única de Educación de La Guaira, Daniel González, difundió un audio en el que desmiente el texto. “Quiero ratificar que tales informaciones, mensajes son absolutamente falsas y solo buscan zozobra, nerviosismo y una sensación de inseguridad en la región. En los cuerpos de seguridad de nuestro Estado no reposa ninguna denuncia al respecto”, dijo en el audio recopilado por Cazadores de Fake News.

El portal de verificación contactó al coordinador pedagógico del Colegio Privado Montesano, José Luis Escobar, quien también desmintió el texto.

En conclusión, es falso que hallaron el cadáver sin órganos de un niño en La Guaira. No hay reportes oficiales, denuncias, testigos u otros documentos que puedan confirmar el suceso.

¿Tienes cadenas, capturas u otra información que quisieras verificar? Puedes comunicarte con nosotros a través del correo chequea@efectococuyo.com o al número de WhatsApp (0412) 015-0022.