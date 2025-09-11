El video utilizado para desinformar es real, pero muestra un transporte militar en Fort Campbell, Kentucky, a través del Canal Barkley durante el año 2020

L a desinformación surge en un período de crecientes tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela

A raíz del aumento de tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, se ha visto una escalada en la desinformación que circula en redes sociales. Esto ha sido alimentado por la movilización de buques de guerra estadounidenses hacia el Caribe y el alistamiento de fuerzas militares en Venezuela.

Mientras que la administración de Donald Trump sostiene que el despliegue de estos buques busca «combatir el narcotráfico», el gobierno de Nicolás Maduro lo califica como una «agresión» y lo denuncia como parte de un «plan de guerra».

En medio de este contexto, nuestro chatbot, La Tía del WhatsApp, que también está disponible en Telegram, ha recibido numerosas solicitudes para verificar información relacionada con supuestos conflictos bélicos en el país. Una de las más recientes afirmaba que un buque de guerra, cargado con vehículos para el combate, había llegado a Venezuela desde Guyana. Sin embargo, hemos verificado que esta información es falsa.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela.

La desinformación

El video desinformador que encontramos en una cuenta de Instagram de Elkinyens Caro Martinez (@elkinyenscaro), fue publicado el 4 de septiembre de 2025, tiene 3.777 seguidores y 156 publicaciones, señala que una embarcación está recorriendo el río Cuyuní de Guayana, con equipo bélico.

“En este preciso momento, cuando eran las 2 y 19 minutos de la tarde, en el río Cuyuní de Guyana Esequiba. Esto está sucediendo en el río Cuyuní de Guyana Esequiba. Parece señores que la cosa es en serio”, dice el video que dura 37 segundos y que muestra una embarcación repleta de vehículos aparentemente militares.

“Todos estos vehículos son de guerra. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Venezuela libre, sigamos orando”, dice el audiovisual.

El video desinformador alcanzó 6.670 me gustas y más de 400 comentarios.

Esta cuenta de Instagram, con ubicación en Colombia y activa desde 2019, no se especializa en la desinformación. De hecho, solo ha compartido tres videos desinformativos en toda su historia.

Curiosamente, estos tres videos fueron publicados en un periodo específico, a partir de agosto de 2025, coincidiendo con las tensiones políticas entre Venezuela y Estados Unidos. Entre los contenidos falsos que compartió está el video que analizamos en esta nota.

En otro video afirmaba, falsamente, que Donald Trump le había dado un ultimátum de 4 días a Nicolás Maduro (publicado el 23 de agosto, es decir, ya hace 18 días), el cual desmentimos acá junto a otras desinformaciones, y un video que sacaba de contexto un discurso de Maduro de 2024, en el que supuestamente retaba a Donald Trump a buscarlo en Miraflores, pero en realidad estaba dirigido a Edmundo González Urrutia, como verificamos acá.

El usuario solo se dedica a compartir memes, fotografías personales, videos sobre Cartagena, ciudad turística en el norte de Colombia, entre otros contenidos que están más relacionados con el mundo del entretenimiento de redes sociales.

El video es real pero el barco no pasó por un río en Guyana

Al hacer un búsqueda con las palabras claves: barco con vehículos de guerra en el río Cuyuní, los resultados nos llevaron a verificaciones de colegas como Cazadores de Fake News, que el 28 de agosto de 2025, ya le habían dado un alto a este bulo, como podemos ver acá.

El video con el que se desinforma se encontró en la red social Reddit, y fue publicado en junio de 2025 con el titular: Military vehicle transport on Ohio River y tiene una duración de 1 minuto y 13 segundos, donde solo se ve pasar la embarcación que transporta los vehículos militares.

Sin embargo, tras una revisión de los comentarios de los internautas, descubrimos que una persona indicó que el video podría datar de 2020. El usuario adjuntó un enlace que muestra una embarcación similar al remolcador que impulsaba la barcaza con los vehículos militares.

Al hacer la traducción en Google del artículo encontrado en el enlace, este señala que el remolcador «City of Louisville» impulsa barcazas que transportan vehículos militares desde Fort Campbell, Kentucky, en Estados Unidos, a través del Canal Barkley, rumbo al Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta en Fort Polk, Luisiana.

Este es el canal Barkley en el estado de Kentucky, en EEUU

Vale detallar que el río Cuyuní, nace en el municipio Sifontes, del Estado Bolívar, en Venezuela y atraviesa varias regiones de Guyana, incluyendo el territorio Esequibo reclamado por Venezuela, hasta confluir con el río Esequibo y finalmente desembocar en el océano Atlántico.

Qué sucede en Guyana

El gobierno de Guyana, país que tiene frontera con Venezuela, mostró su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, mediante una declaración del presidente de esa nación, Irfaan Ali, quien afirmó que su país respaldará cualquier acción que ayude a “mantener la paz y la seguridad regional, y a combatir el tráfico de drogas”.

Este 11 de septiembre, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a los gobiernos de Guyana y de Trinidad y Tobago de ser «vasallos» del Departamento de Guerra de Estados Unidos y de prestarse para «planes de agresión» del país norteamericano, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«Un mensaje muy claro a los Gobiernos vasallos del Departamento de Guerra de Estados Unidos. El Gobierno de Trinidad y Tobago, el Gobierno de Guyana, tómenlo con calma. No se atrevan y no se les ocurra. Se están prestando para los planes perversos de una agresión contra el pueblo», dijo Rodríguez.

Veredicto

Basándonos en nuestra metodología de verificación, podemos señalar que es falso que un buque de guerra con vehículos militares llegara a Venezuela desde Guyana. El video que se utilizó para desinformar, aunque real, muestra un transporte militar desde Fort Campbell, en Kentucky, Estados Unidos, a través del Canal Barkley, no en el río Cuyuní de Guyana. Esta desinformación surgió en un contexto de tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, y fue difundida por una cuenta en redes sociales que, si bien no se especializan en desinformación, compartió este contenido falso en este período específico.

