Un video desinformador de la cuenta @valvulapolítica en Instagram afirmó que la bandera de Palestina fue izada en El Ávila el 7 de octubre de 2025.

La bandera de Palestina fue izada en El Ávila el 15 de mayo de 2024 por el gobierno de Nicolás Maduro para conmemorar el 76 aniversario de la Nakba o éxodo palestino por la creación del estado de Israel

La relación entre el gobierno de Venezuela y el Estado de Palestina se caracteriza por un fuerte apoyo de Caracas a la causa palestina, iniciado en 2009 bajo el mandato de Hugo Chávez.

La desinformación no siempre se fundamenta en la invención de mentiras, sino que en ocasiones la verdad es utilizada para engañar a las audiencias con tácticas que consisten en tomar un hecho o dato auténtico y extraerlo maliciosamente de su contexto original para presentarlo de forma incompleta o engañosa.

Desde que comenzó el conflicto entre Israel y Palestina, las desinformaciones son el pan de cada día, como lo han reseñado incluso verificadores de agencias internacionales, como puede ver en este resumen de EFE Verifica acá.

En el ecosistema desinformativo Venezuela no se iba a quedar atrás, ya que recientemente llegó a nuestro chatbot, la Tía del WhatsApp, que utilizamos para contrarrestar los efectos de la desinformación y que también está en Telegram, una petición de verificación sobre si en el Parque Nacional El Ávila, en Caracas, se había izado recientemente una gran bandera del Estado de Palestina, y aunque fue verdad, la información es engañosa porque sí se izó, pero en 2024.

La desinformación

Un video desinformador fue publicado por la cuenta @valvulapolítica, en la red social Instagram, el 7 de octubre de 2025, en el que se señala que en el Parque Nacional El Ávila, en Caracas, una bandera del estado palestino habia sido izada.

“COLOCAN BANDERA DE PALESTINA EN EL ÁVILA ⛔ Fue reportada la colocación de una gran bandera de Palestina en el Cerro El Ávila (Parque Nacional Waraira Repano)”, dice la publicación, que alcanzó 2 mil me gustas, 2.434 comentarios y 84 remixes.

Detalles de la cuenta

Válvula Política es una cuenta que tiene 875 mil seguidores, ha hecho 17.400 publicaciones y fue creada en 2014, según detalla su descripción en Instagram. La cuenta se describe como un medio de comunicación y comparte contenido de interés sobre Venezuela y el mundo.

La cuenta, verificada en febrero de 2025 y que opera desde Estados Unidos ha modificado su nombre al menos nueve veces, lo que sugiere posibles cambios de propietario en varias ocasiones.

Una revisión de la Biblioteca de Anuncios de Facebook, siguiendo el enlace de su perfil de Instagram, permitió también hallar que en abril de 2025, pagaron un vídeo ofreciendo la posibilidad de comprar espacios publicitarios en la cuenta. El anuncio fue configurado para aparecer solo a usuarios de la Comunidad de Madrid, España, alcanzando poco más de 1.200 personas.

El perfil de Facebook asociado es más reciente, creado el 21 de noviembre de 2021, administrado desde Estados Unidos y Venezuela, con apenas poco más de 4.800 seguidores, aunque no revela haber cambiado de nombre nunca, según su sección de Transparencia, por lo se puede inferir que Válvula Política en Instagram cambió de nombre por última vez hasta ahora desde la misma fecha.

Por otro lado, podemos observar que la mayoría del contenido que publica son informaciones de última hora sobre el acontecer de Venezuela (1,2,3), aunque también hay contenidos noticiosos del mundo, la cuenta se enfoca mayoritariamente en noticias nacionales.

La cuenta también tiene un enlace que lleva a un portal web donde se difunden informaciones pero el cual está desactualizado, pues la última noticia en ser publicada fue la del premio que recibió la activista por los derechos humanos Sairam Rivas, en Estados Unidos el 14 de octubre de 2025, es decir, un retraso de 9 días, como puede ver acá.

La bandera está izada desde mayo de 2024

El 15 de mayo de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro izó la bandera palestina en la cima de El Ávila, para conmemorar el 76 aniversario de la Nakba, el exilio forzoso de más de 750 mil palestinos tras la Guerra Árabe-Israelí de 1948.

El gobierno nacional señaló que el izado de la bandera palestina fue un acto simbólico que reafirma la postura del gobierno madurista en rechazo al genocidio en la Franja de Gaza y la «flagrante violación del derecho internacional» por parte del régimen israelí.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, fue quien presidió el evento y exigió que Palestina sea reconocida como miembro de pleno derecho de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La bandera sigue allí en octubre de 2025

Al hacer una revisión en la red social TikTok, encontramos una reseña de la usuaria Paulina Domínguez, publicada el 20 de octubre de 2025, que contó su experiencia al pasar su cumpleaños en el hotel Humboldt, ubicado también en la cima del Parque Nacional.

En su video, aunque su intención haya sido mostrar las instalaciones del hotel, se puede ver como sigue ondeando la bandera palestina en la cima de uno de los lugares más emblemáticos de Caracas.

La relación entre el gobierno chavista y Palestina

La relación entre el Gobierno de Venezuela y el Estado de Palestina se caracteriza por un fuerte y constante apoyo de Caracas a la causa palestina, que se iniciaron el 27 de abril de 2009, bajo el mandato del entonces presidente Hugo Chávez, convirtiendo a Venezuela en el primer país de las Américas en reconocer formalmente a Palestina como Estado, incluso elevando su representación a nivel de embajada. Este respaldo también sigue vigente gracias a Maduro, quien también ha condenado el genocido en la Franja de Gaza.

A nivel internacional, Venezuela a abogado para que el pueblo palestino tenga derecho a tener un Estado independiente y soberano con las fronteras definidas en resoluciones internacionales. Para ello, ha utilizado foros como, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El apoyo de Venezuela se extiende a la condena explícita de las de Israel en los territorios palestinos, las cuales el gobierno venezolano tacha de «apartheid y colonización» y, en el contexto de la ofensiva militar en Gaza, las ha comparado con «los crímenes del exterminio nazi».

Conclusión

Basándonos en nuestra metodología de verificación, podemos señalar que, aunque la bandera de Palestina sí fue izada, ocurrió en mayo 2024, y no el 7 de octubre de 2025 como afirmó Válvula Política, por lo que calificamos esta desinformación como engañosa.

La bandera de Palestina aún se encuentra ondeando en la cima del Parque Nacional El Ávila, como lo observamos en un video difundido el 20 de octubre de 2025 en TikTok.

