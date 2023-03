Foro sobre crisis climática inicia en Miami Beach con participación de Kamala Harris

Con la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, como participante de mayor relumbre, el foro anual sobre el cambio climático «Aspen Ideas: Climate» inició este lunes su segunda edición, que hasta el jueves reunirá a cientos de expertos, políticos y jóvenes líderes en el sur de Florida (EE.UU.).



Harris participará el miércoles en una charla, moderada por la cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan, donde abordará el potencial de una economía basada en la «energía limpia» como la que comprende la ley de Reducción de Inflación, firmada en 2022 por el presidente de EE.UU., Joe Biden, así como otras iniciativas gubernamentales enfocadas en la crisis climática.



Ese mismo día, el expresidente de Colombia Iván Duque (2018-2022) participará en una de las sesiones plenarias programadas en este evento organizado por el Instituto Aspen y la ciudad de Miami Beach, producto de un convenio de tres años de duración.

Cientos de participantes por el ambiente

A ellos se unirán políticos, científicos, empresarios, inventores e innovadores, artistas, líderes juveniles, periodistas e «influencers», entre otros «cientos» de participantes, como destaca la organización, y quienes se darán cita en las dos principales sedes del evento, el Centro de Convenciones de Miami Beach y el New World Center de esta ciudad.



«Cientos de oradores de todo el mundo y miles de asistentes se están reuniendo para demostrar que el cambio climático afecta cada área de nuestras vidas, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la búsqueda y construcción de soluciones», dijo a EFE Greg Gershuny, director ejecutivo del Programa de Energía y Medio Ambiente del Instituto Aspen.



Gershuny puso de relieve el éxito de la edición de mayo del año pasado, la inaugural de este foro, que atrajo a unas 1.700 personas, según medios locales, y que fue además el marco para el lanzamiento de la canción de corte ambientalista «We Still Have Time», producida por Emilio Estefan e interpretada por Yailenys Pérez.

«El sur de Florida es epicentro de los efectos del cambio climático, pero también es un centro de innovación y resiliencia climática. Por eso es tan importante traer una reunión global centrada en soluciones a la región«, agregó Gershuny.

Cuatro días de foro en torno al Cambio Climático

Durante los cuatro días que dure el foro los participantes podrán realizar «tours» y excursiones en el área a fin de conocer proyectos locales desarrollados para combatir los efectos de la crisis climática, en especial los ligados a la subida del nivel del mar.



La programación que comienzó este lunes incluye también eventos comunitarios y exhibiciones artísticas y tecnológicas en torno al cambio climático, además de una feria de empleo y una muestra de «soluciones climáticas», de acuerdo a la organización.



La programación incluye también la llamada Future Leaders Climate Summit, que congregará a «un grupo diverso de 250 jóvenes líderes de todo el mundo» para discutir la política climática, las comunicaciones, la promoción y la acción individual con expertos en clima y energía.



El estadounidense Tommy Caldwell, considerado uno de los mejores escaladores en roca del mundo; el educador, presentador de televisión y científico Bill Nye, y el multimillonario y filántropo estadounidense Tom Steyer, quien fue aspirante a la candidatura demócrata en las elecciones de 2020, serán otros de los ponentes de este foro.