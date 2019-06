Seis mensajes que usan redes de trata de personas para captar a víctimas - Efecto Cocuyo

En la parroquia La Vega de Distrito Capital, 17 jóvenes fueron víctimas de trata de personas. El anzuelo fue la oferta de mejorar su aspecto físico con cirugías. Sin importar el día o la hora, debían responder el celular para, finalmente, otorgar favores sexuales. ¿Cuánto tiempo duraría ese “contrato”? No estaba estipulado. Una amenaza de muerte impulsó a una de las jóvenes a denunciar y así poner fin a su esclavitud.

Estas es una de las historias que Carmen González Castro compartió en el foro Las mujeres, adolescentes y niñas en el contexto migratorio, organizado por la Embajada Británica el 30 de mayo. Ella es una de las encargadas de la dirección general de Prevención Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en materia de trata de personas y pornografía, que es una oficina adscrita al ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

El departamento del Estado ha podido identificar al menos seis formas en las que las redes de delincuencia organizada captan a sus víctimas. La plataforma de difusión: las redes sociales.

1. Oferta de cirugías estéticas

Con este tipo de mensaje, cayeron las chicas de la parroquia La Vega.

“La joven denunció que era acosada sexualmente. Cuando los funcionarios le preguntaron cómo ocurría se develó la red de trata de personas”, indicó González Castro.

La especialista usó este ejemplo para indicar que la mayoría de los casos de este tipo, no son denunciados como tal. Sino que se inicia la averiguación por hostigamiento o acoso y en el curso de la investigación hay que cambiar la clasificación del delito.

2.- Vientre subrogado

“Ofrezco mi vientre en alquiler. Soy una mujer sin vicios, hago deporte, no tengo ni enfermedades ni antecedentes de salud graves. Estoy completamente sana y me someto a cualquier revisión médica para traer a tu hijo al mundo y tu lo presentas como tuyo, no te daré problemas”.

Como estos mensajes hay varios en las redes sociales, según los registros de la dirección general de Prevención Contra la Delincuencia Organizada.

González Castro asegura que la materia de vientre subrogado en Venezuela no está normada, por lo que deja espacio para irregularidades. “Es un delito porque estás comercializando a un ser humanos. Hemos visto mensajes que dicen ‘lo entregamos con papeles’, como si estás comprando un celular”, agregó.

Su oficina ha notado con preocupación que incrementaron los casos de trata de niños, niñas y adolescentes entre 2017 y 2018. El grupo etario tiene 19% de incidencia; mientras que los jóvenes entre 18 y 30 años son una población con mayor riesgo (42%).

3.- Viajes todo pago

Carmen González indicó que hay personas que ofrecen pagar viajes a Los Roques, Morrocoy u otros sitios turísticos en Venezuela con una sola condición: ser cero rollos.

“Lamentablemente tuvimos un caso de una joven que falleció en una de estas fiestas. Había entre 15 y 20 hombres y solo tres chicas. Una de ellas murió y fue lanzada al mar”, narró la especialista.

4.- Cazatalentos deportivo

Hay ofertas de promoción y padrinazgo de jóvenes deportistas. Béisbol, baloncesto y fútbol son las disciplinas más usadas como anzuelo.

La funcionaria recomendó a los padres que recurran a las federaciones, para verificar si ese supuesto promotor o mánager está registrado. Sino, hay que encender las alertas.

5.- Agencia de modelajes

El más común de los mensajes y es la trampa más frecuente. El llamado de atención que hizo González Castro fue a los padres y representantes para que revisaran con cuidado las actividades que realizan sus hijas cuando participan en supuestas agencias de modelajes.

6.- Estudios en el extranjero

“Lo hemos visto en las redes de delincuencia organizada y está dirigido a nuevos profesionales. Muchas personas consideran que esa es una vía para tener una vida mejor y la gente se va desinformada y no saben qué van a ir a hacer exactamente”, explicó.

