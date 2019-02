“Si prometieron la ayuda humanitaria, tienen que cumplir”, paciente a la comisión de la AN

“Yo no soy político, yo soy paciente trasplantado“, empezó diciendo Reymer Villamizar, director de la ONG Amigos Trasplantados de Venezuela. Este miércoles, 6 de febrero, fue el primero en tomar la palabra en una audiencia convocada por la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional (AN) en la plaza Bolívar de Chacao.

“Yo no me quiero morir. Tengo un hijo de siete años y de verdad espero que dejen ingresasar la ayuda humanitaria al país”, continuó. Tiene más de cinco meses sin retirar los medicamentos inmunosupresores que debería suministrar el Estado a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).

Villamizar expuso la realidad de los pacientes renales y los transplantados en medio de lo que las ONG describen como una emergencia humanitaria compleja.

Según la data que maneja Amigos Transplantados de Venezuela, en 2018 murieron 120 personas con insuficiencia renal y más de 300 personas con un injerto han abandonado el país en busca de medicamentos fuera de las fronteras.

“A los diputados les pido que estén a la altura de lo que el pueblo exige”, finalizó.

El presidente de la ONG no fue el único que le exigió a la comisión de la AN actuar frente a la situación que atraviesan los pacientes. También lo hizo Mauricio Gutiérrez, activista de la ONG Positivos en Colectivo, quien pidió a los diputados no utilizar a los pacientes para hacer proselitismo político.

“No quiero que mis legisladores denuncien sin proponer soluciones”, afirmó Gutiérrez tras leer un largo listado de personas con VIH que fallecieron por falta de tratamiento antirretroviral. “No quiero que nos usen como proselitismo político. Si ustedes prometieron la ayuda humanitaria, ustedes tienen que cumplir. Es su responsabilidad”, insistió.

Elías Obadía, vocero de Convite, también tomó la palabra en la audiencia de este miércoles para exigirle a la comisión “que por favor no se olviden de los abuelos”.

Los activistas, pacientes y médicos que hablaron desde el atril manifestaron su apoyo a la AN en el ingreso de de la asistencia y denunciaron los altos costos, la falta de tratamiento y las precarias condiciones en los hospitales.

El diputado Miguel Pizarro, presidente de la comisión humanitaria de la AN, aseguró a los presentes que el Parlamento tiene un plan en materia humanitaria, pero que es necesario que todos los ciudadanos ejerzan presión para que la asistencia se materialice.

Expresó que la AN no se va a convertir en un “organismo humanitario“, sino que ha articulado los esfuerzos de distintas ONG, y aseguró que el Parlamento no va a usar la ayuda “para hacer política”.

También dijo que la asamblea hará todo lo posible en esta primera etapa para que la asistencia entre y que se garantizará transparencia en el proceso.

