Paralizadas diálisis en el Pastor Oropeza de Barquisimeto por avería de la planta de ósmosis - Efecto Cocuyo

Después de haber protestado todo el día, Érika Pérez espera junto a su máquina en la unidad de diálisis del hospital Pastor Oropeza, en Barquisimeto. Este jueves, 18 de julio, el centro de salud cumple tres días de haberse paralizado por la avería de la planta de ósmosis, equipo que permite que funcionen los riñones artificiales para que las personas con insuficiencia renal puedan recibir su tratamiento.

La planta dejó de funcionar la tarde del pasado martes, 16 de julio, y dejó a los pacientes renales sin posibilidad de dializarse. Ese día fue la última vez que Pérez pudo recibir la terapia.

Pérez no se siente bien. Está hinchada por la cantidad de líquidos que ha acumulado su cuerpo y siente que reacciona con lentitud a todo tipo de estímulos. “Mi cuerpo está segregando toxinas y me contamino. Si no me dializo, me puede dar un shock neurológico o puedo morir”, explicó la paciente de 41 años.

Por segundo día consecutivo, los pacientes de la unidad del Pastor Oropeza protestaron por la avería de la planta de ósmosis y exigieron una respuesta por parte de las autoridades sanitarias.

Desde las 8:00 am hasta las 3:00 pm manifestaron en la entrada del hospital del Seguro Social y bloquearon el paso vehicular. Pacientes denunciaron que colectivos “asediaron” la protesta realizada en las adyacencias del centro asistencial.

Aproximadamente a las 11:00 am, un técnico se trasladó a la hemodiálisis para reparar la planta de ósmosis. Sin embargo, para las 5:00 pm de este jueves Pérez aún espera junto a su máquina a que se resuelva la avería para poder retomar su terapia.

En total, la unidad de diálisis del Pastor Oropeza cuenta con 17 máquinas operativas. Los pacientes renales dependen de un riñón artificial para limpiar las toxinas que se acumulan en la sangre, función que no cumple su órgano. Necesitan someterse a este procedimiento tres veces por semana, con una frecuencia interdiaria y durante cuatro horas.

Sin embargo, quienes reciben atención médica en la hemodiálisis ubicada en Barquisimeto están lejos de recibir la terapia que requieren.

La planta de ósmosis presenta fallas desde abril de este año debido a la falta de mantenimiento, mientras que la ausencia de insumos y la interrupción del suministro de agua han complicado la operatividad del centro de atención más de una vez.

“Estamos mal dializados porque desde la semana pasada nos están tratando por dos horas y media o dos horas y 50 minutos solamente”, explicó Pérez. Añadió que la tarde de este miércoles, 17 de julio, falleció un paciente de otro turno llamado Miguel, quien esperaba por la reparación de la planta para poder dializarse.

“Esta es la primera vez en mis 11 años dializándome aquí que se paraliza la unidad de esta forma. Desde abril hay fallas con la planta de ósmosis y no se hicieron los correctivos a tiempo”, lamentó la paciente.

Lea también:

Comentarios