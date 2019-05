Juan me dice que él se quiere ir del país para curarse #MadresCoraje - Efecto Cocuyo

Juan tiene 10 años y es uno de los más viejitos del servicio, de los que tiene más tiempo en el J.M. Ya tenemos cinco años aquí y hemos visto de todo. Ya yo había vivido varios casos de niños que se murieron, pero ninguno tan fuerte como el de Giovanni.

Gianfranco, Maycol, Paolo, Jesús, Yonaiker, Sofía… Todos eran amiguitos de Juan y han ido muriendo poco a poco mientras nosotros seguimos viniendo al hospital.

Juan ya no recibe tratamiento. Terminó las quimios hace dos años, así que venimos a que le hagan aspirado de médula para verificar que las células no hayan aparecido otra vez. Este es el momento perfecto para que él reciba su trasplante porque su médula está limpia.

Dicen que las recaídas de los pacientes suelen ocurrir, mayormente, durante el desarrollo. Que en esas edades existe el riesgo de que las células reaparezcan. Y el desarrollo de los niños empieza a los 12, a los 13 años.

A Juan lo diagnosticaron cuando él tenía cinco. Con la ayuda de una fundación, Angelito se llama, pudimos hacerle la prueba de compatibilidad. Él tiene dos hermanos y los dos son compatibles para hacer el trasplante.

Cuando hay donantes compatibles, el trasplante se puede hacer en Venezuela. En la red pública lo hacen en la Enrique Tejera (el Hospital Central de Valencia). Yo fui para allá, pero los médicos dijeron que nosotros teníamos que poner todo porque en el hospital no había nada. Imagínate, nosotros no tenemos recursos.

Juan me dice que él se quiere ir del país para curarse. Él tiene amiguitos que se han ido a buscar tratamiento afuera, como Matías, que se fue a Colombia.

Yo he pensado en irme con mis tres hijos, tengo que hacerlo para que puedan vivir. Pero, ajá, yo me llevo a mi hijo y me quedo pensando en los otros niños que quedan. Si yo me voy y consigo quien me ayude allá afuera, yo buscaré la forma de ayudarlos a ellos.

Si tengo que ayudar a otras mamás para que puedan salir con sus hijos, lo haré.

Denis Gómez es la madre de Juan, paciente con leucemia linfoblástica aguda. El niño de 10 años vive con su familia en El Jarillo, en los Altos Mirandinos, y recibe tratamiento en el hospital J.M. de los Ríos. Su organismo está libre de células cancerígenas, pero necesita un trasplante de médula ósea porque existe la posibilidad de que la enfermedad reaparezca.

