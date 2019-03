Norberto Bausson: Unos 20 millones de habitantes no pueden tener agua cuando no hay electricidad - Efecto Cocuyo

Reconstruir el país. Este jueves, 28 de marzo, se realizó una nueva presentación del Plan País, de la mano del presidente encargado Juan Guaidó en el Colegio de Ingenieros. En esta tercera ocasión trató el colapso de los servicios públicos en Venezuela, con énfasis en los sistemas eléctrico e hidrológico.

Entre ellos resaltó cómo los dos van de la mano, ya que mencionó que “unos 20 millones de habitantes no pueden tener agua si no hay sistema eléctrico”.

Se presentaron dos paneles con estos temas, compuestos por ingenieros expertos en cada una de las ramas, junto a diputados que participaron en esta presentación. Nuevamente destacaron la importancia de tener una planificación para reconstruir al país cuando cese la usurpación.

“Estamos cansados de escuchar siempre los diagnósticos. Queremos pasar a las respuestas concretas y la practicidad”, empezó diciendo al iniciar la actividad el exalcalde Sucre y miembro de Primero Justicia, el ingeniero Carlos Ocariz.

Los distintos oradores hicieron énfasis en que el Plan País no se trata tan solo de una propuesta de una fracción política, sino de una planificación que agrupa a todos los venezolanos y que va en dirección a restablecer la normalidad en el país.

“La infraestructura está destruida pero ahí están. Son tan poderosas que aguantaron 20 años de destrucción. Cuando finalmente se produzca el cambio estaremos listos para el día siguiente”, dijo Ocariz.

Servicio de agua

Fueron tres ingenieros quienes participaron en el panel en el que se trató la precariedad del servicio de agua, que ha estado más afectado en la últimas semanas producto de los distintos apagones que ha sufrido el país en este mes. Indicaron que solo 55% de la infraestructura del sector del país está operativa.

El ingeniero civil y expresidente del Instituto Municipal Autónomo de Protección y Saneamiento Ambiental de Sucre (Imapsas), Norberto Bausson, indicó que, al cesar la usurpación, el país demanda soluciones pronta en el servicio de agua. A causa de los recientes apagones de marzo, sectores de Caracas han sufrido más de 17 días sin este servicio. En similares condiciones están distintas zonas del país.

“Nos pusimos unas metas. Desde el día cero, en 90 días tenemos que tener un impacto en la calidad del servicio de agua”, dijo Bausson.

El especialista señaló otro de los objetivos primordiales de esa planificación: Trabajarán para que a corto plazo cada venezolano tenga acceso a 50 litros de agua diariamente por las vías regulares.

“¿Por qué no tenemos hoy en día esos 50 litros diarios? Porque tenemos solo 55% de operatividad. El plan de acción es urgente con unas metas modestas al principio pero que se deben cumplir”, reafirmó.

En su intervención insistió en lo peligroso que es suministrar agua de mala calidad a los hogares venezolanos. “Aquí se le está entregando agua a la gente sin condición de calidad potable y eso es un delito de lesa humanidad. Se están entregando enfermedades”, denunció.

Además, Bausson, recordó que las fallas eléctricas afectan directamente al suministro del líquido. “Unos 20 millones de habitantes no pueden tener agua si no hay sistema eléctrico”, agregó.

El ingeniero del área Hidráulica y Ambiente, José Miguel Divasson apuntó a tres objetivos principales del Plan País en el tema del agua: continuidad, calidad y equidad.

“Debe ser continuo y de calidad. Todos debemos tener un servicio de calidad. Es una obligación del Estado. Es vital para nosotros”, manifestó.

Servicio eléctrico

En este panel fueron dos ingenieros y dos diputados quienes tomaron la palabra. El enfoque estuvo sobre los recientes megaapagones. Los ingenieros puntualizaron como idea principal la recuperación de las plantas termoeléctricas para no depender de la central hidroeléctrica en el Guri, que aporta el 70% del suministro al país.

“No podemos seguir viviendo del Guri. Es un sistema inseguro. Tenemos que activar todas las termoeléctricas del país”, expresó el diputado e ingeniero Enrique Márquez.

Indicó que, como parte de las propuestas en el Plan País, deberían ser una inversión grande para recuperar estas plantas. Calculó que serían alrededor de 1500 millones de dólares.

“Dirán que es mucha plata. Pero comparemos. El Gobierno anterior (Chávez y Maduro) gastó 120 mil millones de dólares y el sistema está destruido. Nosotros garantizaremos que con esta cantidad menor no se vaya la luz”, aseguró.

Insistió que con el mantenimiento adecuado el embalse del Guri, se recuperarían 1.500 megavatios, con un costo inferior a los 800 millones de dólares.

Además, Márquez señaló que durante la aplicación del Plan País van a trabajar en conjunto con los trabajadores del sistema eléctrico actual y con la empresa privada.

“Vamos a recuperar el sistema eléctrico con los trabajadores de Corpoelec. Vamos a despolitizar esa empresa. Tenemos que descentralizar y darle al empresa privada lo que debamos darle”, dijo.

El ingeniero eléctrico, Manuel Guevara, indicó que Venezuela ha llegado a una crisis eléctrica que no es nueva y que se había alertado anteriormente. Indicó que en el país hay 34 mil megavatios instalados, pero solo hay capacidad para producir 11 mil megavatios.

“Es un problema que se puede resolver pero es un proceso. Debemos invertir para generar el máximo impacto. Hay que resolver la cadena completa de la crisis”, señaló Guevara.

A protestar

Reunión de ingenieros. El presidente encargado, Juan Guaidó, tomó la palabra como último orador. El también ingeniero, hizo énfasis en rechazar la precariedad de los servicios públicos. Invitó a los venezolanos a protestar cada vez que falle alguno de estos sistemas.

“Cuando se vaya la luz, cuando no tenga agua, cuando no tenga gas doméstico, salga a protestar. Eso sí, de manera bien orientada. Los comerciantes no tienen la culpa”, expresó Guaidó.

Además, Guaidó, desestimó la medida de inhabilitación política por 15 años, que más temprano decidió el contralor general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso.

“Ahora sacan a un tipo que ellos designaron de manera irregular (Amoroso) para decirme que me van a inhabilitar. El pueblo sabe que nada de eso soluciona la crisis eléctrica; lo que soluciona la crisis eléctrica es el préstamo que estamos trabajando con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) cuando cese la usurpación, es la aplicación del Plan País”, expresó.

Reafirmó el llamado a sumarse a la protesta nacional del próximo sábado 30 de marzo y al simulacro de la Operación Libertad el sábado 6 de abril.

Lea también:

Fotos: Iván Reyes.

Comentarios