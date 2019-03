Juan Guaidó: Con inhabilitarme no van a solucionar la crisis eléctrica - Efecto Cocuyo

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, desestimó la medida de inhabilitación política por 15 años, que más temprano decidió el contralor general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso.

“Ahora sacan a un tipo que ellos designaron de manera irregular (Amoroso) para decirme que me van a inhabilitar. El pueblo sabe que nada de eso soluciona la crisis eléctrica; lo que soluciona la crisis eléctrica es el préstamo que estamos trabajando con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) cuando cese la usurpación, es la aplicación del Plan País”.

Así lo dijo este jueves 28 de marzo desde el Colegio de Ingenieros de Venezuela, donde se presentó el Plan País y el diagnóstico de los gremios profesionales sobre la situación del sector eléctrico y la crisis de agua.

“Hay que ser muy miserable para saber no sé de dónde lo sacaron, a un personaje designado por una institución que no existe, que no está en la Constitución y que ni se reúnen, ya no hablan de una Constitución que era para lo que teóricamente estaba convocada”, recordó.

Añadió que “ese señor no es contralor, no lo es; no existe una Constituyente, no existe una inhabilitación. El Parlamento legítimo es el único que puede designar un contralor. A ese señor lo pusieron allí para meter miedo, conseguir reacción de la opinión pública y sus seguidores. Ese es el único objetivo de ese elemento”, manifestó.

El también presidente de la Asamblea Nacional (AN), dijo que eso no va a confundir a los venezolanos ni impedir la Operación Libertad que seguirán implementando y de gira por el país.

“Los ciudadanos no se van a confundir con una falsa inhabilitación. Sí viajé por el mundo y me reciben gobiernos, y no solo yo sino también la primera dama…. y me imagino que eso es lo que les duele”, argumentó Guaidó.

“Ya nadie les cree”

Destacó la presentación de los ingenieros que lo precedieron y lo comparó con las versiones oficiales del chavismo gobernante sobre los dos megaapagones que ha vivido Venezuela en marzo.

Enumeró que el 7 de marzo comenzaron con un ataque cibernético, pasaron por uno electromagnético, que dijo era una tecnología de prueba y ahora hablan de un francotirador desde una montaña.

“No saben cómo decirlo, ya nadie les cree. Cambiaron de ataque cibernético a electromagnético y como no les funcionó esta tesis, ahora por lo menos montaron un video de un incendio y dicen que es sabotaje, ahora salió un francontirador de la montaña que con un disparo generó este apagón, en una zona militar además”, cuestionó.

Guaidó sostuvo que las fallas del sector eléctrico son producto de la falta de mantenimiento, la correcta administración de carga y tensión, la sincronía en los procesos y antes el robo de los recursos desde que en el año 2009, Hugo Chávez como presidente decretó la emergencia eléctrica venezolana.

“Son tan irresponsables que utilizan un problema que ellos mismos generaron porque prefirieron robarse el dinero y ahora no saben cómo solucionarlo”, sentenció.

