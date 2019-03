La Caracas del lunes 11 de marzo: sin agua y con electricidad a medias (Fotos)

La noche del domingo 10 de marzo se iluminó el cielo caraqueño. Llegó la energía eléctrica a muchas zonas de la capital, pero también se dio la explosión de la subestación en Terrazas de Club Hípico que aterrorizó a gran parte de la capital venezolana.

No obstante, este lunes 11 de marzo no era un lunes normal. Las personas no contaban con servicio de transporte subterráneo, pero sí con varias unidades de transporte superficial. Aunque el servicio prestado por los conductores ayudaba a las personas, el pasaje lo cobraban entre 200 y 1.000 bolívares, muy por encima de lo legal.

Caracas sin agua y con electricidad a medias

En varias zonas de Caracas se observaron a personas buscando agua. No solo en establecimientos comerciales, sino que la desesperación era tan grande que los caraqueños se vieron obligados a recoger agua al borde del río Guaire, reconocido por ser una cloaca a cielo abierto.

Mientras las personas buscaban agua en casi toda la ciudad, otro grupo hacía colas para esperar cisternas custodiadas por funcionarios de seguridad.

En lugares como Hornos de Cal se dieron protestas por la falta de agua. Las personas exigían la llegada de camiones cisterna para poder abastecerse de agua.

Aunque había electricidad en gran parte de la capital, los vecinos de Lomas del Ávila todavía se mantenían sin servicio eléctrico y sin agua para este lunes 11 de marzo.

Largas colas para conseguir combustible

En zonas como Las Mercedes y Los Palos Grandes se observaron grandes filas de automóviles esperando surtirse de combustible.

Los conductores, nuevamente, se estacionaron en varios tramos de la autopista Francisco Fajardo con el objetivo de tener señal telefónica y poder comunicarse con sus familiares y mantenerse informados sobre lo que ocurre en Venezuela.

