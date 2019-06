Hijos de presos políticos piden a Bachelet mediar por liberaciones - Efecto Cocuyo

La protesta continúa en las inmediaciones de la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Familiares de presos políticos y educadores se concentraron a primera hora de este jueves 20 de junio con la expectativa de ser escuchados por la Alta Comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Sin embargo, la funcionaria salió por otro acceso escoltada por funcionarios policiales y guardias nacionales tras sostener una reunión de poco más de una hora.

Los hijos de los presos políticos, algunos vestidos de uniforme escolar, pidieron a Bachelet mediar por liberaciones. “Ser papá no es un delito”, dice un mensaje escrito sobre cartulina que mostró uno de ellos.

Keyla Marrero es esposa de uno de los 59 colombianos detenidos en La Yaguara, acusados de ser supuestos paramilitares. “Son presos políticos, le pido a Bachelet que nos ayude a todas estas mujeres que tenemos tres años en este proceso, a nuestros niños les hace falta el cariño de sus padres en sus casas, ayúdenos”, clamó.

Melania Leal pide libertad para su hermana y su cuñado quienes fueron implicados en el intento de magnicidio del pasado 4 de agosto. “Mi hermana es ama de casa y mi cuñado es taxista, no tienen nada que ver con eso que les acusan. Tienen 10 meses detenidos”, denunció.

Al paramédico Alonso Mora también lo involucran en un hecho que no cometió, según aseguran sus familiares. Su nombre fue asociado con el exfuncionario del Cicpc Óscar Pérez, quien fue asesinado por rebelarse contra Nicolás Maduro.

“Tiene un año y medio preso, lo involucraron en la operación Gedeón. No ha pasado a juicio, no hay condena, nuestra expectativa es que Bachelet se dé cuenta de que aquí estamos secuestrados por pensar distinto, no tenemos un Gobierno legítimo”, manifestó Loris Oliveros familiar de Mora.

“Bachelet, visita las escuelas, vete a los barrios, vete a los estados donde no hay luz, donde la gente se está muriendo de hambre”, reclamó Lourdes Villareal, representante del sector educativo, mientras sostenía un cartel que decía “S.O.S docentes estamos en emergencia”.

Rafael Araujo también acudió a la protesta con su icónico papagayo en el que escribió: Bachelet. Venezuela. Violación. Tortura. Muerte”.

Lea también:

Con información y fotos de Reynaldo Mozo Zambrano.

Comentarios