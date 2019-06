Sede del Pnud recibe a Bachelet rodeada de protestas de la Sociedad Civil - Efecto Cocuyo

La seguridad en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) amaneció reforzada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) la mañana de este jueves, 20 de junio, tras la visita de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

A las 8:04 am arribó una caravana diplomática a la sede de la agencia de las Naciones Unidas ubicada en la avenida Francisco de Miranda, en Caracas. Se espera que miembros de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y ciudadanos protesten en los alrededores del Pnud para exigir a la Alta Comisionada que constate las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en el país.

Nohelia Tejada es trabajadora de la torre Parque Ávila. Trabaja frente a la oficina del Pnud y asegura que cuando vio llegar a Bachelet, sacó su cartel con un SOS Venezuela, y efectivos de seguridad le dijeron que no podía estar allí. Decidió entonces bajar de la torre y protestar a las afueras.

“No me dejaron entrar con mi cartel a la sede del Pnud y no me dejaron estar más. Yo trabajo de mantenimiento, me puse así y me dijeron que no y me sacaron, y decidí bajar”, contó Tejada a Efecto Cocuyo.

Tras finalizar la visita de Bachelet al Pnud, representantes de diversas ONG darán una declaración para emitir su opinión sobre la llegada de la representante de las Naciones Unidas, quien llegó al país la tarde de este miércoles, 19 de junio.

Bachelet estará de visita en Venezuela durante tres días y se espera que se reúna con el gobernante Nicolás Maduro y representantes de los distintos poderes públicos, entre ellos la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia.

Para este jueves está previsto que la jefa de la diplomacia por los derechos humanos celebre un encuentro con 20 ONG, en el que participarán organizaciones de la sociedad civil de larga trayectoria como Cáritas Venezuela, Provea, Prepara Familia y Acción Solidaria.

Posteriormente, Bachelet sostendrá una reunión con víctimas de violaciones de derechos humanos, entre los que estarán familiares de presos políticos y de fallecidos en el marco de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

A su llegada a Venezuela, Bachelet aseguró vía Twitter que espera “escuchar todas las voces y trabajar con todos los actores para promover y proteger todos los derechos humanos de todos los venezolanos…”.

En el mes de marzo, Bachelet presentó su informe oral ante el Consejo de Derechos Humanos, en el que destacó la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) en ejecuciones extrajudiciales, el hostigamiento de la etnia Warao, la represión de protestas por parte de civiles armados, restricciones a la libertad de expresión, el deterioro del sistema de salud, colapso de servicios públicos.

