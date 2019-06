Guaidó nombrará un contralor y aparta a “enviados operativos” señalados por corrupción - Efecto Cocuyo

La designación de un nuevo contralor se hará efectiva en la sesión de la Asamblea Nacional de este martes 18 de junio “para no repetir un error y ser eficaces en la rendición de cuentas”, respondió a Efecto Cocuyo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, luego de que dos de sus representantes en Colombia fueran señalados de estar implicados en hechos de corrupción.

El presidente de la Asamblea Nacional aclaró que Roxana Barrera y Kevin Rojas tenían la figura de “enviados operativos”. “Era un tema de atender el día a día para coordinar con el Gobierno colombiano para la atención de estos militares”.

Precisó que Barrera y Rojas llegaron a manejar un monto de 90 mil dólares proveniente de donativos privados que no tienen nada que ver con los recursos recibidos para la ayuda humanitaria a los venezolanos. “No está comprometido el patrimonio público ni los fondos de la ayuda humanitaria”, según insistió.

Los 90 mil dólares serían destinados a la asistencia de entre 104 a 140 militares venezolanos que se encuentran en el país vecino tras rebelarse contra el régimen de Nicolás Maduro. Para la ayuda a los funcionarios se recurrió a donación de particulares porque la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) “llegó a la saturación”, explicó el líder opositor.

El equipo de Guaidó calcula que en Colombia hay aproximadamente 1.600 personas, entre militares y sus familiares.

“Nuestro Gobierno, por ser de transición, no maneja recursos ni dinero de multilaterales ni de agencias de cooperación. Se investiga ahora es el mal manejo en el caso de los militares y no tiene nada que ver con la ayuda humanitaria”, manifestó en rueda de prensa a medios nacionales e internacionales este lunes 17 de junio.

Guaidó admitió que Barrera y Rojas fueron designados “por la cercanía que tenían, son militantes (de Voluntad Popular) en Táchira y por la persecución que le tenía el régimen”.

Señaló que se encuentran en Colombia y “están a la orden de la investigación, tienen que responder. Han sido separados de sus cargos”.

Sobre la sustitución estos enviados, el dirigente político indicó que es un tema que debe discutir con el embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti.

Reveló que la investigación inició hace dos meses y aseguró que no se había informado al respecto porque era un proceso que estaba en curso para determinar responsabilidades administrativas.

Sobre la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a Venezuela el próximo 19 de junio, respondió: “Estamos esperando precisión de su agenda, pero es muy importante para nosotros y para Venezuela, el régimen va a tratar de invisibilizar la emergencia humanitaria compleja”.

División interna

La diputada Gaby Arellano confirmó la relación que tiene el diputado Sergio Vergara con los investigados Roxana Barrera y Kevin Rojas, quienes -aseguró- son parte del equipo del parlamentario.

“Nunca en mi vida he utilizado fondos públicos para malversarlos. Exijo a mi partido aclarar hasta el fondo de las consecuencias de este bochornoso escándalo y sancionar a los responsables. Yo puedo dar declaraciones a cualquier instancia, el Gobierno colombiano conoce mi vida privada y pública”, sentenció.

“Me sorprendió que el 24 de febrero se designaron a estas dos personas desde Caracas y que no se me llamara ni se me consultara nada”, agregó.

Fotos: Iván Ernesto Reyes

