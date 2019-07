Equipo de seguridad de Guaidó detenido iban a vender fusiles del #30A, dice Cabello

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, aseguró que los miembros del equipo de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional (AN), capturados el pasado viernes, iban a vender “los cuatro fusiles que usaron el 30 de abril” y que eran propiedad del Parlamento.

“Cuando los iban a entregar” fueron capturados por los cuerpos de seguridad del Estado, dijo Cabello este sábado 13 de abril. Cabello detalló que se venderían a 7 mil dólares cada uno. Comentó que fue “un trabajo de inteligencia” y que fiscales y testigos observaron el procedimiento.

El pasado viernes, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, dijo que Eick Sánchez y Jason Parisi se encontraban en Caracas resguardando a su familia mientras él se encontraba en Trujillo. También alertó sobre las posibles torturas a las que están siendo sometidos, luego de ser “secuestrados hoy por la dictadura”.

Sobre las conversaciones en Barbados, Cabello dijo que “no nos vamos a dejar tumbar, no vamos a dejar de dialogar. Diálogo no significa aquí estoy, yo me entrego”. La Administración de Nicolás Maduro informó el 10 de julio el fin del reanudado proceso de diálogo con la oposición. Calificó el acercamiento como “exitoso“, pero no dio detalles.

Hasta ahora ningún otro dirigente ha ofrecido detalles sobre estas conversaciones que el Ejecutivo de Nicolás Maduro y el jefe del Parlamento y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, encararon esta semana con discreción.

Reiteró su posición con respecto al informe sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela, hecho por la Alta Comsionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Es un intento de levantar a una oposición que no levanta (sin convocatoria). No fue hecho por la señora Bachelet sino por el Departamento de Estado (de Estados Unidos), desconociendo lo que ocurre en Venezuela”, dijo Cabello.

