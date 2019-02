Enero termina con 983 presos políticos, entre ellos 67 adolescentes

Enero fue un mes convulsionado en Venezuela. Las estrategias políticas de la Asamblea Nacional movieron al país, al igual que la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado. Los ciudadanos se sumaron así a la exigencia de un Gobierno de transición y las protestas contra Nicolás Maduro aparecieron en la agenda. Con ellas la represión y el incremento en la lista de presos políticos.

Foro Penal, una de las organizaciones que velan por el derecho de los presos políticos, registró que en los primeros 31 días del 2019 hubo un total de 943 arrestos por manifestar el descontento al gobierno de Maduro. Al cerrar el mes de enero, la ONG precisó que en Venezuela existen 983 presos políticos; es decir, personas que permanecen en cárceles por las detenciones en contexto de manifestaciones.

Al término de enero, de este total, 67 adolescentes seguían presos. Entre el 30 y 31 de enero fueron excarcelados varios menores de edad en seis estados del país. Sin embargo, Foro Penal advierte que la cantidad que sigue en celdas todavía es alta.

“En Aragua liberaron a 22 muchachos de 14 y 15 años de edad. Fue precisamente por la presión nacional e internacional. La diferencia entre 16, 17 y 18 años no es mucha. Acabo de hablar con un muchacho de 18 años que es un niño. Fue detenido por negarse a entregarle el celular a un funcionario policial”, dijo a la prensa Alfredo Romero, director de Foro Penal, este 1 de febrero desde el estado Aragua.

En esa intervención, Romero había salido del centro de detención “El Alayón“, donde mantienen a 48 presos políticos. Están en celdas separadas a los presos por delitos comunes, duermen en colchonetas y solo tienen un baño.

“Hubo menores de edad a los que les raparon el cabello, les hicieron cantar consignas. Aquí las condiciones no garantizan los derechos humanos. Pero los venezolanos nos hemos acostumbrado, porque si se le pregunta a alguien que si fue torturado, dice que no, que nada más los golpearon. Ya los golpes no se consideran tortura; sino solo en casos graves como el uso de bolsas para asfixiar o abusos sexuales. Aquí no ha pasado nada de eso”, manifestó Romero.

Nuevo mecanismo

Este 2019 el gran protagonista de la represión son las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). La misma división de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) criticada por el abuso de la fuerza legítima y múltiples ejecuciones policiales.

No solo actuaron durante el desarrollo de una protesta, sino después. Este cuerpo policial “toma una comunidad y priva de manera masiva a hombres mayores de 14 años”, señaló Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG de derechos humanos, Provea.

Además de ser los responsables de múltiples arrestos políticos y arbitrarios, el abogado denunció que tienen dos casos en el Área Metropolitana de Caracas de familiares que han sido amenazados con la desaparición de los cuerpos de sus deudos por las Faes si no aceptan actas de defunción falsificadas.

“Se están falseando las actas de defunción y se está obligando a los familiares a que las acepten con el chantaje de que no les van a entregar el cuerpo de forma rápida o incluso que lo pueden desaparecer. Estas personas manifiestan que saben que fueron funcionarios policiales los que asesinaron a sus familiares, pero en el acta de defunción dice que la muerte se produce porque quedaron en medio de un enfrentamiento”, señaló.

