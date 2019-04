En Barquisimeto y Maturín los cortes "programados" se extienden por más de 10 horas - Efecto Cocuyo

Sin un cronograma de cortes programados por el racionamiento eléctrico que anuncio el gobernante Nicolás Maduro la noche del domingo 31 de marzo, en ciudades como Barquisimeto y Maturín, sus residentes soportan hasta 12 horas continuas sin electricidad.

Este lunes 1 de abril, en el sector Los Guaritos de la capital monaguense, una de las zonas con mayor número de población en la entidad oriental, la energía eléctrica la cortaron a las 9:30 de la mañana.

Justo a esa hora Neudys Reyes estaba en la ducha. No le dio tiempo de lavarse el cabello y debió salir del baño a cargar un tobo con agua para retirarse el champú. Desde que comenzaron los apagones generales el pasado mes de marzo, Maturín en el oriente del país, ha sido una de las ciudades con más cortes de electricidad junto a los estados del centro occidente del país como Lara, Yaracuy, Barinas, Mérida y Zulia.

Reyes tiene un hijo de tres años de edad, también vive con su madre y hermano, quienes deben garantizar que en las pocas horas de luz puedan llenar el tanque de agua en la residencia, para contar al menos con el líquido. Para ello es necesario bombear desde la calle con un sistema eléctrico, que sin energía deja de funcionar.

Por lo tanto, cuando se va la luz quedan sin agua para las labores de aseo doméstico, y para cocinar deben comprar botellones.

Este lunes, como ha ocurrido desde el pasado 25 de marzo el niño de Neudys no asistió a la guardería porque las clases están suspendidas y en el centro educativo no reciben a los niños porque no pueden garantizarles las condiciones mínimas para su cuidado.

A las 9:00 de la noche se cumplieron 11 horas y media sin electricidad en Los Guaritos, pero también en los urbanismos de la Zona Industrial de Maturín, como el conjunto residencial El Faro, donde los moradores de los ocho microcondominios se quedan sin agua porque se surten de los tanques aéreos, que suministran el agua a través de bombas eléctricas, que al no haber luz se desconectan.

Dos horas de luz y 22 no

Al centro occidente de Venezuela, la señora María de Peraza atraviesa una realidad similar a la de Neudys Reyes. Desde el pasado viernes 29 de marzo son contadas las horas en las que le llega electricidad a su hogar.

Vive con su hija y nieta, una pequeña de 5 años que no ha asistido a clases en el preescolar y debe pasar largas horas en casa, tratando de distraerse. María comenzó una rutina desde el sábado 30 de marzo en la madrugada.

En el sector Santa Inés de Barquisimeto, la luz les llegó el fin de semana a las 5:00 am y por tan solo dos horas. Así que a la larga espera por la luz se paraba bien temprano para conectar los electrodomésticos, preparar comida y después volver a esperar las siguientes 22 horas sin luz.

Este lunes la rutina cambió. A las 5:00 de la mañana no llegó la luz y en vez de las 22 horas de los días anteriores debió esperar 31 horas, hasta las 2:00 de la tarde para que restituyeran el servicio. Esta vez duró un poco más de tiempo, hasta las 6:45 pm cuando volvieron a cortarla y desde entonces están a oscuras.

La señora María dijo que en Cabudare había amplias zonas sin luz desde el viernes, a otras les llegó la electricidad el sábado y este 1 de abril volvieron a sufrir cortes eléctricos.

Zulia cumple 72 horas sin energía

En el Zulia la situación también es extrema. A las 7:00 de la noche de este primero de abril cumplieron 72 horas sin energía eléctrica. El diario regional Panorama reportó que tres días después del último apagón en la entidad, comenzó a restituirse el servicio en Cabimas, pero solo en los sectores Delicias Nueva y calle Rosario.

En el municipio San Francisco en la localidad de Sierra Maestra y La Cañada, mientras que a Maracaibo solo contaban con energía en la vía que conduce al aeropuerto de la capital zuliana.

Periodistas informaron que en Anzoátegui hay municipios que tienen 48 horas sin luz. En Barcelona sumaban a las 9:30 de la noche 20 horas sin servicio y en Lechería, donde gobierna un alcalde opositor, iban por 12 horas.

El gobernador de la entidad, el adeco Antonio Barreto Sira, condenó más temprano en su cuenta Twitter la falta de información oficial por los cortes eléctricos.

¡INDOLENTES! Vecinos de Sierra Maestra en #PuertoLaCruz #Anzoátegui tenían días sin agua, y los órganos de la represión llegaron con una cisterna para apagar, con cientos de litros de agua, las protestas ciudadanas escenificadas tras más de 16 horas sin luz. — Antonio Barreto Sira (@BarretoSira) April 1, 2019

Los ciudadanos en desespero por esta tragedia, en angustia por el caos de servicios públicos, expresan su descontento. No puede ser condenable el hecho de que manifiesten la inconformidad por lo que somos víctimas los venezolanos producto de la crisis. — Antonio Barreto Sira (@BarretoSira) April 1, 2019

Lea también:

Foto: Panorama.com.ve

Comentarios