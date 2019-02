Conozca los cuatro programas de ayuda humanitaria para Venezuela, según Julio Castro

Julio Castro, integrante de la comisión especial de seguimiento a la ayuda humanitaria de la Asamblea Nacional, reconoció que en el país existen cerca de 300 mil niños que pueden estar en riesgo por falta de alimentos y aclaró que las listas de medicamentos que esperan ingresen al país se elaboraron con la colaboración de las sociedades médicas como la de cardiología y pediatría.

En la emisión de Con la Luz de este miércoles 20 de febrero, moderado por la directora de Efecto Cocuyo Luz Mely Reyes, el médico infectólogo destacó que la ayuda humanitaria está planteada para atender cuatro programas en Venezuela: 1.- Soporte nutricional terapéutico para niños desnutridos, 2.- suplementos alimenticios para familiares de niños con desnutrición, 3.- Medicamentos para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión y 4.- soporte a hospitales priorizados con kits interagencia.

Explicó que el kit interagencia es parecido a un hospital de campaña. Está diseñado para situaciones de guerra o desastres naturales. Sin embargo, la emergencia humanitaria de Venezuela es compleja precisamente porque los pacientes no tienen garantizado el derecho a la vida aunque no ha ocurrido un desastre natural o un hecho bélico en el país.

Afirmó que la ayuda nutricional para niños se está aplicando desde hace dos años en el país a través de organizaciones como Cáritas. “El protocolo inicia con el tamizaje que es una evaluación del peso y la talla de los niños para clasificar si tiene o no desnutrición”, indicó.

Es ayuda, no intervención

El especialista aseguró que en Cúcuta (Colombia) solo hay insumos médicos y alimenticios y negó que se trate de una operación para intervenir militarmente al país.

“En el momento en que se plantee otra cosa yo seré el primero en no estar de acuerdo con eso. No estaría de acuerdo con una intervención armada, esto es una operación de paz. No vamos a poner en riesgo la vida de los voluntarios”, reiteró.

Precisó que la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que autoriza el ingreso de la ayuda humanitaria en el que decretan, además, un régimen especial para flexibilizar regulaciones y así facilitar el ingreso de los insumos.

“El instituto Nacional de Higiene en Venezuela se puede tardar un año para dar un registro sanitario, imagina que tengamos que esperar eso para que pasen los medicamentos que necesitamos. Además de eso hemos visto medicamentos cubanos y de otros países que se han entregado en Barrio Adentro sin ningún registro sanitario”, manifestó.

Vea el programa completo aquí:

#ConLaLuz @juliocastrom: Si la ayuda humanitaria genera tensiones políticas entre los bandos, es otro problema. No vamos a poner en riesgo la vida de los voluntarios. https://t.co/4mnajQOc7J — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) February 20, 2019

Comentarios