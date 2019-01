Aristóbulo Istúriz calificó incendio en el IVSS de Guarenas como “acto terrorista”

El vicepresidente territorial para el desarrollo social, Aristóbulo Istúriz, denunció este 11 de enero que el incendio que afectó al Instituto Venezolano del Seguro Social (Ivss) en Miranda, fue producto de un “ataque terrorista” vinculado a la toma de poder de Nicolás Maduro, que se desarrollaba en horas casi paralelas.

“Llama la atención la hora del acto criminal. Todos los indicios hasta ahora coinciden es que es un acto criminal. No tengo ninguna duda de que es un acto provocado, pero no me puedo adelantar a los hechos”, expresó Istúriz.

Desde la 1:00 pm de este 10 de enero un incendio abrasó los galpones de este Ivss ubicado en la carretera nacional Guarenas – Guatire, en el sector Loma Linda. El incendio duró más de seis horas, en una acción donde 100 funcionarios de los cuerpos bomberiles de Miranda y Distrito Capital se dieron batalla para detener las llamas.

Para detener las llamas se empleó 4 millones de litros de agua. Además se desplegó un equipo de 38 vehículos especiales, cinco camiones cisterna, 40 funcionarios de la GNB, 20 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y también apoyo de Protección Civil.

El vicepresidente informó que el local afectado cuenta con seis galpones, de los cuales dos sufrieron pérdida total. Además, el resto de los galpones se vieron severamente afectados, con importantes pérdidas de materiales.

“Este es un acto criminal, es un acto terrorista. Los equipos quedaron destruidos por el fuego criminal provocado contra el pueblo”, dijo. Señaló que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se encuentra realizando las investigaciones pertinentes.

Indicó que los materiales médicos que se perdieron en este centro eran destinados para dotar tres nuevos centros médicos: Hospital de Guanta (Anzoátegui), Hospital de San juan de los Morros (Guárico), y la unidad de diálisis en Valle de la Pascua (Guárico).

Istúriz informó que el gobernante Nicolás Maduro ordenó reponer con urgencia los materiales y equipos perdidos, con énfasis en los materiales para tratamiento de diálisis.

Foto: @PresidencialVen

