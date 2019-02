Unión Europea enfrenta el conflicto venezolano a dos velocidades

Dos decisiones tomadas este jueves, 31 de enero, en la Unión Europea muestran que ese bloque comunitario ha decidido enfrentar la emergencia venezolana a dos velocidades.

Mientras el Parlamento Europeo conformado por 751 diputados cerró filas a favor de Juan Guaidó y lo reconoció como presidente interino de Venezuela, luego de una votación en esa cámara, la jefa de la diplomacia, Federica Mogherini, anunció la creación de un Grupo de Contacto para realizar elecciones en Venezuela.

Ambas decisiones son la expresión de que este bloque integracionista, que tiene varios organismos políticos independientes entre sí, puede abordar un problema de manera diferente, y en lo que se refiere al caso venezolano a dos velocidades.

La Unión Europea se creó en 1951 bajo la necesidad de consolidar un Mercado Común del Carbón y el Acero en la Europa de la postguerra. A pesar de que nació para enfrentar un tema económico, el bloque se ha ampliado a diferentes ámbitos de vida de los europeos y hoy es igualmente conocido por su acción económica, como por su fortaleza política.

Cuatro instituciones son las encargadas de manejar el tema político en el bloque: el Consejo Europeo, el Parlamento, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de la UE.

La política exterior del bloque, la define y la ejecuta el Consejo de Europa y el Consejo de la Unión Europea a través del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que este momento lo representa Federica Mogherini.

El Parlamento, conocido en el mundo burocrático europeo, como la representación del pueblo, pues sus 751 diputados son electos por votación directa y secreta en cada país, instó a través de su presidente, Antonio Tajani, a los demás organismos del bloque y a los países miembros a reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, “para tener una posición única y fuerte”.

Sin embargo, esta decisión no es vinculante para el resto de los organismos políticos de la UE.

Sobre esa solicitud de la Eurocámara, la jefa de la diplomacia europea aseguró que no le corresponde a la UE hacerlo, sino a sus países de forma individual.

En este particular, ya hay al menos cuatro países dispuesto a reconocer a Guaidó, si Maduro no acepta realizar elecciones. Reino Unido, España, Francia y Alemania dieron un ultimato a Nicolás Maduro al ofrecer un plazo de ocho días (que finalizan el domingo 3 de febrero) para aceptar elecciones y de no hacerlo, estos países reconocerían a Guaidó como presidente de Venezuela.

La misma decisión fue adoptada por Portugal y Holanda, que junto a España, Francia, Alemania y Reino Unido lanzaron el ultimátum el pasado sábado 26 de enero al gobernante venezolano.

Por cierto, que la creación del Grupo de Contacto, no contradice el ultimato lanzado el pasado domingo 27 de enero.

La UE aborda el tema venezolano a dos tiempos, uno definido por los gobiernos y otro por los parlamentarios, pero en Venezuela la emergencia humanitaria avanza aceleradamente y sin frenos.

