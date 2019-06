Trump insiste en que Rusia ha retirado a "mayoría" de militares de Venezuela - Efecto Cocuyo

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este lunes 3 de junio que Rusia le ha garantizado que han retirado a la “mayoría” de su personal militar de Venezuela, unas horas después de que la corporación estatal rusa Rostec negara que sus especialistas hayan abandonado el país.

“Rusia nos ha informado de que han retirado a la mayoría de su personal de Venezuela“, dijo Trump en un breve tuit.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.

