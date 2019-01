“Por razones de salud” renuncia alcalde chavista en el estado Táchira

Renuncia. El alcalde chavista del municipio Simón Rodríguez del estado Táchira, Eleazar Márquez, presentó su renuncia al cargo el pasado lunes, 14 de enero, ante la Cámara Municipal de la localidad.

La información la dio a conocer este martes, 15 de enero, el diputado a la Asamblea Nacional por la entidad andina, Franklyn Duarte, quien colgó en su Twitter la carta de renuncia del funcionario, quien además es un coronel.

Márquez resultó electo en los comicios del pasado mes de diciembre de 2017, cuando se impuso al candidato opositor Yumary Contreras. Obtuvo 1.085 votos que representaron el 55,98 % de los electores que participaron.

El alcalde fue apoyado por el Partido Socialista Unido de Venezuela y las organizaciones del Gran Polo Patriótico. En su carta de renuncia solo dice que lo hizo “motivado por asuntos meramente de salud”.

En los comicios de diciembre de 2017, el Psuv y sus aliados obtuvieron 23 de los 29 ayuntamientos en el estado occidental, por apenas seis de los partidos opositores que asistieron a la contiende, entre ellos Copei, MAS y Avanzada Progresista.

En Simón Rodríguez la Cámara Municipal, tras los comicios de 2018, quedó en manos de la oposición con cuatro concejales, frente solo a uno del chavismo. Actualmente la presidencia de este organismo la ejerce Margarita del Carmen Márquez de Guerrero, quien obtuvo el cargo por el voto lista en el proceso electoral.

¿Qué hacer ante la renuncia?

Ante la renuncia de un alcalde, el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece los procedimientos a seguir:

-“Cuando se produjere la ausencia absoluta del alcalde o alcaldesa antes de tomar posesión del cargo o antes de cumplir la mitad de su período legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente”.

Esto debido a que es la renuncia se considera como una falta absoluta, como continúa el mismo articulado:

-“Se consideran ausencias absolutas: la muerte, la renuncia, la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato“.

Sin embargo, el artículo no establece de forma específica qué hacer para llenar el cargo bajo las actuales circunstancias, porque su renuncia es antes de la mitad del periodo y mientras no se convoquen elecciones, no señala quién debe asumir el cargo.

Cuando es después de la mitad del ejercicio del poder, le corresponde a la Cámara Municipal designar a uno de sus miembros para ejercer como alcalde encargado, y mientras se produce esa decisión, el presidente de la Cámara asume el cargo.

Mercedes Malavé, miembro de la dirección de Copei, aseguró en su Twitter, que le corresponde a la presidenta de la Cámara Municipal asumir la alcaldía.

Mun.Simón Rodríguez (Táchira). COPEI perdió la alcaldía pero ganó el Concejo Municipal. El alcalde acaba de renunciar. Asume funciones de alcaldesa la compañera Margarita Rodríguez, socialcristiana — Mercedes Malavé (@mercedesmalave) January 15, 2019

