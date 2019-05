Pedro Benítez: Cuando EEUU decida actuar, Rusia no va a poder salvar a Maduro #ConLaLuz - Efecto Cocuyo

A juicio del historiador y analista político, Pedro Benítez, Rusia no figura como un aliado con la suficiente fuerza para garantizar que el Gobierno de Nicolás Maduro se mantenga en el poder, mientras que el reciente cambio en la actitud de China es “un factor clave” que podría acelerar una futura transición política en Venezuela.

“Si la Unión Soviética no pudo sostener a Cuba que era la gran potencia de la época, esta Rusia -y no es por compararla- no va a poder sostener a un país de dimensiones mucho más grande como es Venezuela”, opinó este jueves, 23 de mayo, en el programa #ConLaLuz transmitido por Efecto Cocuyo y conducido por la periodista Ibis León.

El profesor universitario consideró lamentable que Venezuela pueda representar “una ficha política” entre el Gobierno norteamericano y la administración de Vladimir Putín, aunque advirtió que en la geopolítica mundial todo es posible. No obstante, sentenció: “En el momento en el que EEUU decida actuar, Rusia no va a poder hacer nada para salvar a Maduro”.

Benítez calificó de positivos los recientes acercamientos de China con el Grupo Internacional de Contacto, alrededor de la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela.

“El Gobierno chino llegó a la conclusión de que con Maduro no va a llegar a ninguna parte. Además ellos quieren recuperar el dinero que han prestado a través del Fondo Chino… tienen claro que el régimen de Maduro está podrido por dentro y tremendamente corrupto”.

ANC sin valor

En la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del pasado 20 de mayo, el político oficialista Aristóbulo Istúriz advirtió que “la supervivencia” de la llamada revolución bolivariana dependía de este ente. Al respecto, el analista político Pedro Benítez consideró que la ANC “es un muerto viviente”, porque “no tiene ningún valor y es un obstáculo”.

Manifestó que, en cambio, el protagonismo lo sigue teniendo la Asamblea Nacional (AN) y que, no en vano, el Gobierno chino no ha querido otorgar nuevas líneas de crédito (desde 2016) porque quiere que sea aprobada por el Parlamento como establece la Constitución. “Es como la pataleta de un niño, que quieran que se les reconozca la ANC”, agregó.

Respecto a un posible adelanto de las elecciones parlamentarias, el profesor advirtió que no tendría “ningún sentido” que la oposición participara porque priva el mismo problema de origen, que incluye el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) y los partidos políticos contrarios a Maduro que permanecen inhabilitados.

“Mientras Maduro no acepte que tiene una oposición legítima y que la mayoría del país está en contra, puede eliminar la Asamblea Nacional pero el conflicto político va a seguir”, dijo.

Actuación de la Fanb

Ante la interrogante sobre por qué la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) no ha participado en el inicio de una transición en Venezuela, Benítez enumeró motivos como “la presencia de los sistemas de seguridad cubanos” dentro de la institución castrense y el hecho de que los militares “también han actuado como parte del régimen”.

Consideró que sería necesario implementar una política desde la sociedad civil y el campo democrático para que la Fanb “deje de ser parte del problema y se convierta en parte de la solución”.

El historiador también opinó que desde la oposición se han enviado “mensajes contradictorios” que meten a todos en un mismo saco, cuando no todos los componentes de la Fanb han incurrido en violación de derechos humanos. También recalcó que al asomar la posibilidad de una intervención extranjera “en ninguna parte del mundo” a los militares les va a gustar: “Ellos están actuando como una corporación y eso los civiles lo tenemos que entender”.

