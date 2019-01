“La crisis se profundizará”, dicen chavistas disidentes tras juramentación de Maduro

Profundización de la crisis. Así pronostican quienes ostentaron altos cargo en el gobierno de Hugo Chávez, de cómo será el cuestionado nuevo mandato de Nicolás Maduro, juramentado este 10 de enero. La toma de posesión de Maduro representó una reafirmación de poder, más que de legitimidad.

“Los hechos de violencia se van a multiplicar, porque la crisis se va profundizar, con la ejecución fascista de este pequeño grupo que gobierna. Este es además un gobierno altísimamente tolerante con la corrupción”, expresó Hector Navarro, exministro del gobierno de Chávez.

Calificó la gestión de Maduro como la peor de la historia de Venezuela y lo responsabilizó de ser el creador de la actual crisis que atraviesa el país, además de la falta de constitucionalidad con la cual se sostiene.

“Nicolás Maduro perdió la legitimidad al llevar a Venezuela al caos que actualmente vive. No me preocupa tanto la legitimidad de origen. El Libertador (Simón Bolívar) no tenía legitimidad de origen, pero igual fundó la República de Venezuela. No es problema de legitimad de origen, sino de los hechos”, expresó Navarro.

El exfuncionario se identifica como chavista, por lo tanto el periodo de Maduro, para él, ha sido contraproducente para los ideales de izquierda, que lejos de satisfacer las necesidades de la población la han llevado al colapso.

“Cuánto podría haber pagado Estados Unidos para que un gobierno hiciera el daño que Maduro le hizo las esperanzas del pueblo y del socialismo. Y lo hizo de gratis. Un triste papel pero gran papel para el que llama su enemigo”, manifestó.

La salida

Oly Millán, exministra de Economía del gobierno de Chávez, coincide en que este segundo periodo de Maduro profundiza la crisis política-institucional en el país. Esto, además, incrementará la crisis social y económica. Sin embargo cree que esto ha pasado, en parte, por negligencia de la política opositora.

“La situación del país no mejora las condiciones de vida del venezolano. Mientras el gobierno se atornilla más en el poder, la oposición se aglutina en la Asamblea Nacional, con el mismo discurso desde hace unos años”, expresó.

Criticó la ruta infructuosa que han tomado los adversarios de Maduro, en los distintos intentos de generar un cambio de gobierno. Estos errores, dijo, le han costado al bando opositor la desmovilización de sus simpatizantes.

“La salida inmediata del gobierno del poder, que es absurdo, no puede negar la existencia de las otras partes. Siguen cometiendo los mismos errores. El ‘Maduro vete ya’ es una visión inmediatista, que termina generando expectativas enormes y decepciones”.

Para ambos chavistas disidentes el cambio de gobierno pasa por las vías democráticas; apegados a la Constitución. Millán se refirió a una salida negociada en la cual se aplicara el artículo 333 de la Carta Magna; pero no “unas cúpulas repartiéndose el país”.

“Es obvio que hay una ruptura del orden constitucional. Desde 2015 para acá en un proceso permanente de la violación a la Constitución; desde ese instante es un gobierno ilegítimo. Con el artículo 333 debe haber una restitución de la vigente Constitución”, sostuvo Millán.

Igualmente opinan que se debería realizar un referéndum consultivo, para preguntarle al país si desea elegir nuevamente todos los poderes. Luego votar. En ello juega un papel importante la oposición, con su principal músculo: la Asamblea Nacional.

“Con este artículo (333) consultarle al pueblo venezolano si está de acuerdo elecciones generalizadas. Reafirmar todos los poderes. Reafirmar la Constitución. Para resolver y tomar las decisiones”, describió Millán.

Para ello se debería solicitar la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). “Debería pasarse por ese proceso de consulta y negociación si de verdad a ambos actores les preocupa el país”, afirmó.

El panorama es impredecible. Pero para Millán y Navarro es necesaria una solución. Alertan sobre los desenlaces trágicos de un mayor avance de una crisis que galopa cada vez a más rápidos pasos.

“Podíamos llegar a un situación de inviabilidad de la nación. Vamos a una situación que puede generar un conflicto interno que no sabemos cómo va a terminar. Yo creo que debemos apelar a la sensatez”, manifestó Millán.

Foto referencial: Iván Reyes

