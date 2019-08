Guaidó informó que "hubo una aproximación" con Noruega para retomar la mediación - Efecto Cocuyo

El presidente encargado Juan Guaidó afirmó que hubo una aproximación para retomar las conversaciones con la administración de Nicolás Maduro, con mediación de Noruega, pero sin concretar ninguna ronda aún.

“Hubo una aproximación por los momentos para una ronda con respecto a la mediación con el Reino de Noruega. Hemos estado en comunicación con presidentes del Grupo de Lima, con países del Grupo Internacional de Contacto, para seguir avanzando”, expresó Guaidó, después de la sesión de la comisión Delegada del Parlamento este martes, 27 de agosto.

Reiteró que la mesa de conversación, de la cual Maduro se levantó el pasado 7 de agosto, forman parte de “una gran estrategia de presión a la dictadura, estamos al borde de una catástrofe humanitaria en Venezuela y urgen soluciones”.

El también jefe del Parlamento anunció que su administración se reunirá con la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y países del Grupo de Lima, para atender el masivo éxodo de venezolanos en la región.

“Estamos preparando una reunión incluso no solo con Grupo de Lima, también con Acnur por la situación de los migrantes y refugiados. Hoy hay una gran parte está en situación de vulnerabilidad”, dijo.

Según explicó, estas reuniones serían con el objetivo de flexibilizar las visas que gran parte de estos países de la región, los principales receptores de venezolanos, han impuesto para limitar el ingreso de estos migrantes.

“Estamos haciendo propuestas con los embajadores (…) Trataremos de atender con pertinencia los casos que forman parte de la emergencia humanitaria compleja, que viene arrastrando Venezuela”.

Comisión delegada

La Comisión Delegada en el debate de este martes, sobre el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja, reiteró que el colapso de los servicios públicos se debe a las políticas de la administración chavista.

“En el tema eléctrico, tras tener 30 mil mw ahora en Venezuela apenas producimos 11 mil mw, Tocoma nunca se construyó, y así vamos en cada uno de los temas, el gas doméstico, la salud”, expresó el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González.

En su intervención, González aseguró que “el informe de la FAO que dice que para 2020 vendría crisis del agua dulce, nunca se construyó infraestructura, esa es la verdad de la crisis, no son los bloqueo ni las sanciones”.

Además, el parlamentario reiteró que la crisis de los servicios públicos no es responsabilidad de las sanciones económicas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra la administración chavista, sino de la corrupción.

“Desde este Parlamento hemos adelantado una serie de informes que han dejado evidencia la ineficiencia e ineptitud de esta administración que se ha robado y dilapidado los fondos públicos del Estado, un régimen que actúa desde la mentira y la corrupción. Esta crisis no es producto de las sanciones sino de las políticas erradas de Maduro”.

Mientras, en su intervención, Guaidó reiteró que son siete millones de venezolanos los que se encuentran en riesgo por la emergencia humanitaria compleja que afecta al país.

“Siete millones de venezolanos no entran en emergencia humanitaria en un día. Están transformando una emergencia en una catástrofe, pero no lo vamos a permitir. Pretenden mantener corriendo al pueblo en una emergencia, en la búsqueda constante de una medicina, no vamos a permitir que la emergencia se convierta en cotidianidad”.

Agregó que “enfermarse hoy en Venezuela es una sentencia de muerte” por el estado crítico en el que se encuentra el sistema de salud nacional, que no está en la capacidad de atender oportunamente a los venezolanos.

El presidente encargado, al finalizar la sesión informó que este periodo especial de receso parlamentario el Poder Legislativo seguirá sesionando.

“Atentos porque estamos en periodo especial de sesiones extraordinarias del Parlamento”, dijo.

Foto: Efe.

