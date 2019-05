Guaidó anuncia inicio de "operación libertad sindical" rumbo a una huelga general - Efecto Cocuyo

Huelga general. Tras el alzamiento militar de este martes, 30 de abril, el líder opositor, Juan Guaidó, apareció nuevamente en las calles para anunciar el inicio de la “operación libertad sindical” rumbo a una huelga general.

“Mañana inicia el paro escalonado en la administración pública hasta la huelga general, el régimen se va a sorprender. Vamos a seguir hasta lograr que más nadie apoye al dictador“, sentenció.

El presidente encargado de Venezuela subrayó que “si el régimen creía que ya habíamos llegado al máximo de presión, se equivoca”.

No obstante, admitió que la rebelión militar de este 30 de abril no fue suficiente. “Hay que seguir hablándole a las Fuerzas Armadas. Queda claro que nos están escuchando. Ayer no fueron suficientes. insistimos en que queremos un pronunciamiento conjunto, no queremos un enfrentamiento”, manifestó.

Advirtió que “vienen días duros por la arremetida, por la persecución y por la cacería de brujas dentro de las Fuerzas Armadas”.

“Claro que hablamos con los militares. Pero todos vamos a hablar con ellos. A partir de mañana todos con una banda azul”, convocó.

Golpe de Estado

Guaidó acusó al régimen de Nicolás Maduro de aumentar la represión. “El régimen va a perseguir e intentar darme un golpe de Estado”, señaló.

“El cese de la usurpación está cerquita, está a la vuelta de la esquina, mientras mantengamos la presión en las calles”, reiteró.

