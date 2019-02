Guaidó a los militares: Señores les quedan tres días, el pueblo los está viendo

“Vamos a echar el resto“. Esta vez no hubo tarima. Sobre una gandola sin carga y acompañado del gremio de transportistas, Juan Guaidó le habló nuevamente a los militares. Este 20 de febrero el presidente encargado recordó el lapso de tres días que tiene la Fuerza Armada Nacional para apegarse a la constitución y permitir el ingreso de la ayuda humanitaria.

“Señores de la Fuerza Armada tienen tres días para ponerse del lado de la constitución, para permitir la entrada de la ayuda humanitaria. El pueblo venezolano los está viendo y los quiere ver muy bien, ayudando a cargar esas cajas”, expresó Guaidó.

Su aparición fue repentina en la protesta de conductores. Poco antes de hablar, el presidente (e) lidió entre el alboroto de personas para subir a la improvisada tarima mientras lo recibían entre gritos: Si se puede… Logró subir. Mientras repartía saludos y sonrisas, colocaron su acostumbrado estrado con el escudo de Venezuela. Empezó:

“Debemos abrir el canal humanitario sí o sí. No será en vano todo nuestro sacrificio, que no ha sido sacrificio sino inversión”, reafirmó entre vítores que no paraban.

Desde las 10:00 am autobuses trancaban el paso en la avenida Francisco de Miranda, frente a la Plaza Francia, en Altamira. Las unidades estaban rotuladas con: Ayuda humanitaria. La convocatoria, que en principio era frente la Ministerio de Transporte en Chacao, se movió un kilómetro al este, por una manifestación chavista en ese sitio. Continuaba Guaidó:

“Después de años montaron un taratín cerca de aquí, como si eso fuera a detener la protesta, como si fuera a detener la ayuda humanitaria. El 23 de febrero la ayuda humanitaria entra sí o sí”, manifestó.

Esta vez Guaidó no llenó avenidas, porque de su aparición poco se sabía y la convocatoria fue de poca difusión, sin detalles. Pero los asistentes no daban tregua a sus gritos de euforia, sus aplausos y halagos al líder opositor, que hasta le pedían fotos guindados en la baranda, el medio de la avenida.

El parlamentario también le habló a los conductores, quienes han ofrecido sus unidades para trasladar la ayuda humanitaria y a los voluntarios de esta causa. Además, los transportistas afirmaron que “la lucha no es por cauchos ni aceites, sino por el futuro de sus hijos”.

“En democracia los transportistas van a poder comprar cauchos donde quieran y cuando quieran, como lo hicieron siempre. Vamos a tener un transporte de calidad sí o sí en ese gobierno de transición. El compromiso de ustedes es el nuestro”, dijo Guaidó.

Los transportistas al finalizar la actividad, pasadas las 11:15 am, se despidieron con un cornetazo al unísono.

“Haremos lo necesario”

Solo faltan los militares. Para Guaidó el cambio político es seguro, lo que el parlamentario desconoce es la forma y el tiempo. Ya echó las cartas al gobierno para que escoja, ante lo que insiste que sea del menor costo social posible.

“Es quien usurpa hoy quien va a definir el costo de la transición. Ya nosotros hemos puesto mucho y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr la libertad, no tengan dudas que vamos a echar el resto”, comentó Guaidó.

“Quien usurpa funciones, quien hoy le pone el costo en vidas humanas a la transición, quien amenaza con supuestos francotiradores. No hay miedo”, reafirmó el parlamentario.

Se refirió a las declaraciones del gobernante Nicolás Maduro, quien este 19 de febrero criticó a Guaidó por no convocar a elecciones en su período de presidente interino de 30 días y aseguró que “le daría una pela” al líder opositor.

“Ahora si hablan de elecciones desesperados, que ni de reina de carnaval ganarían. Es para tratar de confundir a la opinión pública. Nosotros conocemos nuestros pasos: Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Venezuela muy pronto va a tener unas elecciones libres y a preservar su democracia”, dijo Guaidó.

El presidente encargado también respondió al líder de la Asamblea Nacional Constituyente, quien calificó de “tibios” a quienes se han reunido con Guaidó.

“Hablan de los que se reúnen conmigo son tibios, los que se reúnen conmigo están de lado de la constitución. Y se seguirán reuniendo porque los militares estarán del lado del pueblo”

El presidente encargado Juan Guaidó anunció este 20 de febrero movilizaciones a las guarniciones militares en todo el país para exigir la entrada de la asistencia humanitaria. Se dirigió de nuevo al público y preguntó: ¿Volvemos a las calles el 23 de febrero? La respuesta fue un contundente “sí”.

Fotos: Efe.

