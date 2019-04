Funcionarios retirados de las FAN y las policías respaldaron a Juan Guaidó - Efecto Cocuyo

Un grupo de funcionarios retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y las policías del país manifestaron su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional (AN) y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y al Parlamento venezolano este lunes, 2 de abril.

El comisario general retirado y exdirector de la Interpol (La Organización Internacional de Policía Criminal) en Venezuela, Felipe Ventura, se comprometió a formar parte de “los luchadores” que quieren lograr la democracia en Venezuela, ya “que se encuentra decapitada”.

“No es posible que de los 30 derechos consagrados por la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos, no hay uno que no haya sido violado. No podemos seguir esperando que maten a una cantidad mayor”, dijo Ventura.

El comisario retirado aseguró que 80% de los policías no están de acuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro porque “se imponen conductas fuera de la Constitución“. Agregó que la institución policial está deteriorada en “todos los niveles”.

El comisario general retirado de la Policía Metropolitana de Caracas, Rafael Antonio Rondón, empezó su intervención acotando que viene en representación de los funcionarios activos y jubilados para unirse a los equipos de trabajo que buscan la democracia.

Institución militar

El General (r) de Brigada del Ejército, Juan Antonio Herrera, comentó que la institución militar tiene sus bases fundamentales “resquebrajadas“, que son sus valores: el profesionalismo militar y la entrega a nuestros compatriotas.

“Queremos establecer una estrategia para hacer de nuestras fuerzas armadas una institución que se entregue al servicio de la nación. Hoy luchamos por una institución que sea útil y se gane el corazón de los venezolanos. Rechazamos el militarismo como aberración de nuestra institución”, aseguró el General.

El coronel retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y miembro de la asociación civil Defensores Populares de la Nueva República, Hidalgo Valero Briceño, afirmó que “el pensamiento bolivariano ha sido tergiversado”. A su juicio, el Gobierno venezolano ha entregado el patrimonio nacional a rusos y chinos. “Están saqueando la República”, concluyó.

