Frente Amplio pide a venezolanos pasar de "espectadores pasivos" a activistas del cambio - Efecto Cocuyo

Protesta organizada. A un año de su lanzamiento, el Frente Amplio Venezuela Libre (Favl) ofreció un balance de sus “logros”, pero también enumeró las tareas pendientes en un acto convocado en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), este lunes 1 de abril, en el que participó el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

El coordinador del secretariado general del Favl, Ángel Oropeza, pidió a los venezolanos pasar de ser “espectadores pasivos” a activistas por el cambio. “La dictadura apuesta a generar frustración y desactivar la protesta con represión. Buscan repetir el escenario de 2017”, manifestó.

Precisó que la estrategia de la plataforma opositora se basa en: 1.- promover la presión social 2. acrecentar la presión externa 3. reforzar el trabajo institucional de la AN, 4. acentuar el trabajo de docencia política para convertir a los ciudadanos en agentes de cambio y 5. estimular el quiebre de la coalición usurpadora.

El rector de la Ucab y sacerdote jesuita, José Virtuoso, quien aclaró durante el acto que no es el secretario de la Favl sino “un buen amigo y colaborador”, advirtió que es necesario revisar las estrategias planteadas. “Hace falta reconocer realistamente qué ha funcionado y qué no”, afirmó.

Y agregó que una tarea pendiente sigue siendo el fortalecimiento del “tejido organizativo”. “Solo en la medida en que cada uno de los venezolanos nos agrupemos en redes seremos capaces de pensar y materializar acciones eficaces en medio de esta guerra de desgaste”, manifestó.

La aparición de un invitado inesperado captó la atención de los presentes en el recinto universitario. El exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, hombre cercano a Hugo Chávez, apareció en un video respaldando la plataforma opositora y llamando a la “lucha”. “Es tiempo de lucha y de esperanza”, se le escuchó decir en el breve mensaje.

El exalcalde y abogado Gerardo Blyde envió un mensaje a los factores opositores y del chavismo disidente que aún no han integrado el Favl. “El Frente Amplio aún no contiene a todos los actores, quienes aún no están aquí es porque no quieren, las puertas siguen abiertas (…) Es la unidad lo que va a producir el cese de la usurpación. Los trapitos sucios se lavan en casa, vengan a su casa los que aún no han venido, el Frente Amplio está listo para recibirlos”, sentenció.

