Fanb no tiene poder para sostener a Maduro, afirma Sebastiana Barráez

“Debilidad”. A juicio de la periodista especializada en la fuente militar, Sebastiana Barráez, los hechos del martes 30 de abril en Venezuela demostraron que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) “no son los que tienen el poder para tumbar a (Nicolás) Maduro, pero tampoco los que lo pueden sostener”.

Barráez, en una entrevista para el canal VPI TV, destacó que aunque no fueron “miles” los militares que este martes acompañaron al líder del Parlamento Juan Guaidó cuando anunció el inicio del cese a la usurpación, la acción “no recibió la respuesta que en cualquier otra circunstancia pudo haber recibo de la Fanb, en una situación que planteaba o podría plantear la salida de Maduro del poder”.

Se preguntó por qué si los voceros del gobierno se regodearon de decir que era “un grupo muy pequeño” el que se pronunció en contra del gobierno, no pudieron reducirlo. “Se demostró el tremendo desbalance entre una Fanb desmotivada y con la organización militar destruida que no tuvo la capacidad de reacción que se esperaba, mucho antes de que empezaran a salir a la calles miles de civiles”.

Respuesta tardía

La periodista insistió que tras la activación de la Operación Libertad de la oposición, la respuesta de la Fuerza Armada fue “sumamente tardía”. Agregó que para el gobierno la situación representó un fracaso y demostraron “una gran debilidad”.

Tras el pronunciamiento de Guaidó en el distribuidor Altamira, acompañado del coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, el gobierno de Maduro aseguró que en el país se desarrollaba un golpe de Estado.

Sin embargo, a juicio de Barráez lo sucedido no califica como un golpe “ni una intentona” porque los efectivos no hicieron ningún pronunciamiento desde ninguna instalación castrense. Afirmó que en el interior del país no hubo levantamientos militares.

La comunicadora social también fue crítica al discurso del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, tras lo sucedido: “Se desdibujó como militar, su discurso fue sumamente político, casi partidista”.

