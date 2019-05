Extienden un año más funcionamiento de la ANC sin presentar proyecto de Constitución - Efecto Cocuyo

Sin nueva Constitución. La propuesta del oficialista Pedro Carreño de extender un año más la vigencia de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue aprobada por los integrantes del órgano chavista, este lunes 20 de mayo.

Carreño insistió en que la ANC es “plenipotenciaria y supraconstitucional” y estableció el lapso de prórroga “al menos” hasta el 31 de diciembre de 2020.

A dos años de su instalación (4 de agosto de 2017), el proyecto de nueva Constitución, que Nicolás Maduro prometió para justificar la convocatoria de la Constituyente, sigue sin conocerse.

El constituyente y abogado Hermann Escarrá aseguró a los medios de comunicación que el primer borrador estaría listo en febrero de este año. Tres meses después, la ANC solo ha despojado de la inmunidad parlamentaria a los diputados de oposición del Parlamento.

En la sesión de este 20 de mayo, Escarrá cambió el discurso y dijo: “Aunque tengamos todas las propuestas y la organización para iniciar cualquier debate, pero sería incongruente que dijéramos que en el mes de agosto está listo (la nueva Constitución) porque tenemos que debatirlo con el pueblo. Aquí hay temas polémicos. Hay quienes creemos en las comunas y hay quien no cree. Hay quienes creemos que hay que mejorar el artículo 349 de la Constitución que dice que no pueden los poderes públicos actuar en contra del poder constituyente, pero se refiere a los poderes constituidos, y el poder de facto ¿dónde queda?

A su juicio, los políticos de oposición que invocan la aplicación del artículo 187, numeral 11, de la Constitución, que da potestad a la Asamblea Nacional para autorizar misiones militares extranjeras en el país, deben ser sancionados por traidores a la patria.

Grupo de Contacto no reconoce a la ANC

Carreño reveló que el Grupo de Contacto no convocó a la ANC como parte de los actores del diálogo. “Huele mal que no convocaron a esta Asamblea Nacional Constituyente, estemos pendientes, nosotros estaremos vigilantes. La derecha reaccionaria estaba buscando trastocar la ANC”, manifestó.

El Grupo de Contacto auspiciado por la Unión Europea (UE) viajó a Caracas para reunirse con las diferentes partes en el conflicto venezolano y abordar “la posible vía para un camino electoral negociado”.

La ANC es desconocida por más de 50 países que respaldan a Juan Guaidó como presiente encargado de Venezuela.

El adelanto de elecciones parlamentarias para este año fue puesto nuevamente sobre la mesa por Carreño.

¿Constituyente por tiempo indefinido?

Aristóbulo Istúriz señaló que, aunque la prórroga es hasta el 31 de diciembre de 2020, el funcionamiento de la Constituyente puede seguir alargándose.

“La Constituyente no se cumple por tiempo sino por objetivos, si no hemos transformado el Estado y no hemos aprobado una nueva constitución, después del 31 de diciembre de 2020 tenemos que seguir con la Constituyente”, afirmó.

Y sentenció: “Hemos sido más bien muy moderados en el uso del poder que nos da la Constitución, si lo hubiésemos aplicado como está aquí no quedaría ni un solo escuálido”.

“Tenemos que llenar a este país de comunas. Todos los Poderes Públicos Nacionales deben estar en cada comuna”, concluyó.

Comentarios