Intervención. La ayuda humanitaria autorizada por el presidente (E), Juan Guaidó, disparó el discurso bélico de Nicolás Maduro, quien insiste en que el acopio de alimentos y medicinas esconde una operación militar para invadir el territorio venezolano.

Pero ¿es la ayuda humanitaria un “caballo de Troya”?

El caballo de Troya fue una artimaña que usaron los griegos para entrar –escondidos- en la ciudad fortificada de Troya, según la historia de la guerra de Troya.

El internacionalista Carlos Luna argumenta que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país obliga la asistencia inmediata de poblaciones vulnerables y destaca que son organizaciones no gubernamentales civiles las que coordinarán el ingreso al país, por lo que descarta que exista un componente armado detrás.

“No puede ser un caballo de Troya una situación que tiene a 3,5 millones de venezolanos fuera de su país, que provoca que cientos de personas estén muriendo por desnutrición en nuestra geografía, que hace que enfermos renales y crónicos pidan auxilio. Esto es una situación de emergencia nacional y el régimen de Maduro ha adoptado la posición del mal padre de familia”, responde.

En 2018 20 ONG venezolanas publicaron el Reporte Nacional: Emergencia humanitaria compleja en Venezuela en el que explican que el país atraviesa una crisis que compromete los derechos a la alimentación, la salud, la educación y el acceso al agua.

La ayuda humanitaria puede provenir de donaciones hechas por países, de convenios bilaterales y fondos que se gestionan a través de agencias de cooperación internacionales. Lo más común es que provenga del sistema humanitario internacional a través de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“El régimen de Maduro lo que trata es de defenderse con elementos discursos para hacer creer una verdad que no existe. Si la Fuerza Armada Nacional hiciera su trabajo, y no estuviera partidizada, no estaríamos hablando de la posibilidad de un conflicto. Lo que quieren seguir es fomentando el sufrimiento de los venezolanos”, sostiene Luna.

Sin embargo, el principio de responsabilidad de proteger puede servir de justificación para una intervención a juicio del internacionalista Carlos Romero.

Esta doctrina es conocida como R2P y establece la responsabilidad de los Estados y la comunidad internacional de proteger a la población civil de las violaciones de los derechos humanos: el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad.

El discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, y de su administración también alimenta el discurso de Maduro al poner todas las opciones, incluso la militar, sobre la mesa.

Ante esto, el diputado Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional insiste en que el Parlamento “no se va a convertir en un organismo humanitario”, afirma que “no van a usar la ayuda humanitaria para hacer política” e insiste en que son civiles los que ingresarán los alimentos y las medicinas y no marines gringos.

“Si Maduro se niega a que ingrese la ayuda quedará como el tirano que no atiende sus obligaciones y si la permite admite que no hay tal guerra económica sino una emergencia humanitaria en el país. Su régimen ya pasó un punto de no retorno y cualquier decisión que tome le acarrea más costos que beneficios”, afirma Luna.

El deslave de Vargas, un antecedente

El desastre natural que provocaron las fuertes lluvias de diciembre de 1999 en el estado Vargas conmovió al mundo y requirió asistencial internacional.

Numerosos países y organizaciones alrededor del mundo ofrecieron su cooperación y ayuda a los venezolanos aportando equipos de rescate, comida, medicinas, agua potable, asistencia médica, equipos de construcción y otras dotaciones.

La ayuda no significó una intervención armada en el país.

No obstante, Chávez era un presidente legítimo y reconocido como tal. La situación de Maduro hoy es distinta. Más de 40 países dan su espaldarazo al opositor Juan Guaidó como presidente provisional.

El especialista en derecho internacional, Emilio Nouel, explica que los casos en los que se registró una acción militar, en el marco de una intervención humanitaria, fue en países africanos como Sudán o Ruanda, donde había una guerra civil.

A su juicio la ayuda humanitaria que plantea la oposición está lejos de parecerse a una intervención armada.

“La ayuda está siendo organizada por ONG de Venezuela y la Iglesia. Se trata de sociedad civil y no de militares”, indica.

Los primeros cargamentos de alimentos y medicinas llegaron este jueves 7 de febrero a Cúcuta, Colombia, pero Maduro advierte que no los dejará pasar e incluso bloqueó accesos fronterizos con contenedores.

