Conozca los pronunciamientos de este #25Ene

Nuevos pronunciamientos sobre la crisis de Venezuela. Así como algunos países reafirmaron y hasta fortalecieron sus posiciones, este 25 de enero, otros que no lo habían hecho hasta hora, emitieron sus posturas con respecto a la coyuntura venezolana.

Estos son los pronunciamientos que han efectuado los Gobiernos y diplomáticos de otros países hasta las 6:30 pm:

‼️ Según la agencia RIA, Rusia habría ofrecido mediar la situación en Venezuela, entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición, liderada por Juan Guaidó. Citan a Alexander Shchetinin, director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores de Rusia.

‼️ El canciller ruso, Serguei Lavrov, dijo que la conducta de Estados Unidos es “inadmisible” y que “sabotea los principios de la carta de las Naciones Unidas y las leyes internacionales”.

‼️ Marco Rubio, senador republicano de EE.UU., publicó en su cuenta de Twitter que había hablado con Juan Guaidó y que le aseguró que “Estados Unidos espera trabajar estrechamente con su administración hasta que se restablezca la democracia”.

‼️Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU., indicó que “trabajará” con México y Uruguay para que reconozcan a Juan Guaidó como el presidente “legítimo” de Venezuela.

‼️ El ministro de Exteriores de Bélgica, Didier Reynders, afirmó que “el siguiente paso” en Venezuela debe ser un diálogo entre la oposición y los gobernantes para definir unas elecciones “creíbles”.

Aseguró el canciller que Bélgica reconoce a la Asamblea Nacional y su presidente, Juan Guaidó, pero que deben realizarse unos comicios para elegir al líder del Ejecutivo.

‼️ A través de un comunicado publicado por la cancillería, el Gobierno japonés calificó de “deplorable” la situación de crisis que vive Venezuela, y pidió “tomar medidas responsables rápidamente” para enmendarla.

‼️ España y Alemania fueron taxativos en sus pronunciamientos. Para los gobiernos de ambos países, si en Venezuela no se celebran elecciones en corto tiempo, reconocerán a Juan Guaidó como presidente encargado del país.

Los alemanes aseguraron que, mientras no se hagan los comicios, están dispuestos a reconocer al presidente de la AN como jefe de Estado interino.

‼️ Francia no vaciló este 25 de enero. Exigen elecciones presidenciales en Venezuela y que Nicolás Maduro no utilice la fuerza contra las manifestaciones. Evitaron reconocer a Juan Guaidó, mientras no haya una postura común en el seno de la Unión Europea.

‼️ Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno “no está en contra o favor de nadie”. Se ofreció como mediador en la situación de Venezuela.

‼️ Sebastián Piñera defendió su decisión de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desestimó cualquier acusación de intervencionismo porque para el presidente de Perú “hay principios y valores como la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos que no reconocen fronteras”.

‼️ El canciller peruano, Néstor Popolizio, instó a Nicolás Maduro a dejar la represión contra las marchas de la oposición y aceptar una transición de la mano del opositor Guiadó

‼️ Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia, pedirá el 26 de enero a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reconozcan y respalden a Juan Guaidó como presidente encargado.

‼️ El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reiteró su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, pero indicó que se deben realizar elecciones libres en el tiempo “más breve posible”. Añadió que el silencio “es una posibilidad”, pero que no se decantó por ella.

‼️ Turquía ratifica su apoyo a Nicolás Maduro. El presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que en Venezuela se está produciendo un intento de golpe y que su Gobierno nunca estará con los “golpistas”.

‼️ Guinea Ecuatorial se pronunció a favor de Nicolás Maduro. “Expresamos este mensaje de apoyo y de solidaridad al amigo Psuv, por las acciones de injerencias foráneas con intereses inconfesados contra la República Bolivariana de Venezuela“, señala un comunicado, firmado por el secretario general del partido de Gobierno, Jerónimo Osa Osa Ecoro.

‼️Trinidad y Tobago no apoyará el llamado de Estados Unidos de reconocimiento a Juan Guaidó como Presidente Encargado del país y mantendrá su posición de no injerencia en asuntos internos de otras naciones.

