Con un Palacio militarizado AN designó nuevo embajador y representante ad hoc de Pdvsa - Efecto Cocuyo

De un camión de la Guardia Nacional salían más efectivos armados con cascos y escudos. Uno de ellos sostenía una escopeta de perdigón. El refuerzo era para contener a apenas cinco reporteros y 3 camarógrafos que exigían entrar al Palacio Federal Legislativo para informar este martes 11 de junio.

El mayor de la GNB Leonardo Malaguera indicó que permitiría el acceso a los reporteros si se ubicaban en la entrada, frente a la iglesia de San Francisco, pero giró una contraorden por radio que advertía la prohibición.

Minutos antes, otro grupo de trabajadores de la prensa había logrado entrar al Capitolio Federal por una puerta lateral aprovechando un descuido de los custodios y con ayuda de algunos parlamentarios.

La acción molestó a los uniformados.

“Continua la militarización parcial del Palacio Legislativo, sigue el régimen persiguiendo, acosando a la prensa libre”, declaró el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, a las cámaras que lograron colarse en la sede del Poder Legislativo.

El líder opositor, ejerciendo funciones del Ejecutivo, designó al ciudadano Isaac Salama como nuevo embajador ante el reino de los Países Bajos en sustitución de Gloria Notario.

La directiva no explicó las razones que justifican el cambio de representante ante la plenaria de diputados que votó a favor.

Guaidó también autorizó, con el sí de la bancada opositora, el nombramiento de Julián Cárdenas como miembro de la junta directiva ad hoc de Pdvsa.

Cárdenas es abogado e internacionalista y posee un máster en derecho en arbitraje por la universidad de la Sorbona – Paris.

Monitor de servicios públicos

La diputada Nora Bracho propuso la creación del Monitor de servicio públicos para llevar un registro de las fallas en los servicios públicos en el territorio nacional.

“El agua es restringida, el servicio eléctrico precario, el transporte inexistente. No hay gas doméstico en nuestra nación, gran parte del territorio no tiene servicio telefónico y mucho menos internet. La calidad de vida de los venezolanos está depauperada”, denunció la parlamentaria.

“Las alcaldías y gobernaciones ya no se dedican a los servicios públicos sino a cancelar nóminas, no hay cómo sustituir un bombillo, no se construyó ni un tendido eléctrico ni un acueducto, quebraron el Metro de Caracas, acabaron con el aseo urbano”, cuestionó el diputado Piero Maroun.

Y Avilio Troconiz agregó: “ Son graves los temas de la electricidad, del agua, del transporte público, más del 60 % del parque automotor desapareció en Zulia, Táchira y Trujillo, en el Zulia estamos en la catástrofe”.

La propuesta fue aceptada. La comisión de administración y servicios junto a organizaciones como Transparencia Venezuela y Cedice llevarán el registro.

Aprobación del Tiar

A su salida de la AN, Guaidó respondió algunas preguntas de los medios. Aunque evitó responder si hay nuevos encuentros en Oslo, Noruega, indicó que la aprobación, en segunda discusión, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) se realizará una vez concluya la consulta pública.

Sobre el supuesto audio que se filtró, según The Washington Post, del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, indicó: “También (John) Bolton (asesor de seguridad nacional de EEUU), hace dos días, declaró que hay unidad en el Parlamento y entorno al presidente encargado. Estamos unidos en una sola causa (…) tendremos a una sola persona que nos represente a todos cuando cese la usurpación”.

Fotos: Iván Ernesto Reyes.

