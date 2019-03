Cinco claves sobre la Operación Libertad - Efecto Cocuyo

La Operación Libertad fue presentada por la oposición como una estrategia de organización para lograr “la máxima presión popular nunca antes vista en el país” con el objetivo de cesar la usurpación en Miraflores, este miércoles 27 de marzo.

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció el inicio de la fase preparatoria de esta nueva escalada de protestas e instó, una vez más, a los militares a desconocer el mandato de Nicolás Maduro.

“Llegó el momento de la organización, la movilización, la estrategia y la disciplina política para liberar a Venezuela (…) Llegó el momento de agitar a todo el país”, afirmó ante sus seguidores que se concentraron a escasos metros de la comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en El Paraíso, al oeste de la capital.

Durante su discurso, el joven diputado elevó el tono llamando a los presentes a no esperar que otro forme el lío, “vaya y ármelo”, dijo, y convocó una protesta nacional para este sábado 30 de marzo en rechazo del segundo apagón nacional que afecta al país desde el lunes 25 de marzo y la usurpación.

El dirigente de Voluntad Popular convocó a la Fuerza Armada Nacional (Fanb) a proteger a los ciudadanos de los colectivos armados. “El puente que tiene que cruzar la Fanb no es el Simón Bolívar (que conecta a Venezuela con Colombia), el que tienen que cruzar es el de aquí, en Caracas, para proteger a los venezolanos de los colectivos armados. La orden es activarse en la defensa de las protestas de los ciudadanos”, manifestó.

Sobre la presencia de militares rusos en el país manifestó: “A este régimen no le importa la gente sino su seguridad, en lugar de traer medicinas y alimentos importaron militares porque no confían en la Fanb, porque quieren hacer un show para confundirnos, pero no meten miedo”, sentenció.

El líder la oposición estuvo acompañado en la tarima por los jefes de las distintas fracciones políticas como Henrique Capriles Radonski (Primero Justicia), Henry Ramos Allup (Acción Democrática), Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo), Andrés Velásquez (La Causa Radical) y Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano). También figuró Julio César Reyes (Avanzada Progresista) y Simón Calzadilla (Movimiento Progresista). La gran ausente fue María Corina Machado como líder de Vente Venezuela, aunque su labor fue reconocida por Guaidó.

Aquí cinco claves de la Operación Libertad

1.- Los comités de ayuda y libertad, en cada barrio y urbanización, son las bases de la Operación Libertad. Los voluntarios registrarán sus datos en planillas que manejarán los coordinadores designados en cada municipio o parroquia.

2.- La principal tarea de estos comités “es comunicar e informar” además de organizar para aumentar el número de voluntarios que suma 800 mil personas, según indicó Guaidó.

3.- Los “militares patriotas” -como los llamó el dirigente de Voluntad Popular- dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los funcionarios policiales también tienen que conformar los comités de libertad responsables de contener a los colectivos armados chavistas.

4.- A los empleados de la administración pública se les instó a “no cooperar más con los usurpadores”. “Estamos resolviendo algunos temas operativos para que no tengan que seguir cumpliendo órdenes de funcionarios usurpadores”, indicó Guaidó.

5.- El 6 de abril será el primer simulacro nacional de la Operación Libertad.

Foto: Iván Ernesto Reyes.

