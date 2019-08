Carlos Vecchio: Están dadas las condiciones para que haya un cambio político antes de fin de año - Efecto Cocuyo

El embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, aseguró que el cambio político en el país está cada vez más cerca y auguró que antes de fin de año podría darse, porque “están dadas las condiciones” para ello.

Así lo afirmó la noche de este jueves 8 de agosto durante la entrevista en el programa #ConLaLuz que conduce nuestra directora general Luz Mely Reyes, a quien respondió por más de media hora las inquietudes sobre las últimas sanciones que emitió Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El representante del presidente encargado Juan Guaidó en EEUU dijo que este proceso de quiebre natural de Maduro estuvo a punto de concretarse el pasado 30 de abril, pero hubo actores dentro del chavismo gobernante que no dieron el paso. Sin embargo, consideró que todavía continúa dándose porque en el chavismo no quieren al gobernante.

“Se estaba dando un proceso de quiebre natural dentro del régimen de Nicolás Maduro (antes del 30 de abril) y todavía se sigue dando, se discute la salida de Maduro porque saben que no es viable, que no va a ninguna parte y no puede resolver ningún problema. Eso se dio el 30 y eso se sigue dando. Te estoy hablando de certezas, no de rumores. Aquí lo que nos falta a nosotros es la determinación de seguir impulsando el cambio, nos toca mantener esa determinación y no bajar la guardia”, recomendó a los venezolanos, en el país.

Vecchio fue enfático al decir que el cambio está más cerca y no hablaba de rumores sino de condiciones, como recalcó al ser consultado por Reyes durante la entrevista.

“Uno dice que es largo o corto, uno quiere que lo que está viviendo nuestro país termine lo antes posible, todo lo que podamos hacer para que eso llegue lo antes posible pero estamos ante un régimen que no tiene escrúpulos, que es capaz de asesinar, vincularse a las drogas y el régimen de Cuba”, asintió.

Recordó que tanto Maduro como sus funcionarios tienen aún una ventana abierta que les está dando EEUU para permitirles parar el sufrimiento de los venezolanos y su salida del poder de forma rápida, una transición ordenada, pero advirtió que “esa ventana se va a cerrar, el tiempo va a pasar. Ya llegó el momento de abrir un paso hacia la democracia”, añadió Vecchio.

Cerrar el círculo del régimen

Sobre las sanciones que se aprobaron el pasado lunes 5 de agosto, manifestó que las excepciones o licencias que plantea esta decisión de Donald Trump, permitirá que haya acceso a alimentos, medicinas, telecomunicaciones, servicios de agua o electricidad, ya que van dirigidas “a cerrar el círculo del régimen de Nicolás Maduro, apuntan al régimen de Maduro y no a Venezuela”, recalcó.

A las críticas que han realizado la Unión Europea y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre el impacto que pudieran tener estas medidas sobre los venezolanos, indicó que estas organizaciones saben quienes son los responsables de la crisis y en sus declaraciones así lo dijeron, aunque no de forma directa.

Detalló que la orden ejecutiva impedirá que Maduro “siga saqueando los activos” de Venezuela como el caso de Citgo. Se detuvo para explicar que Crystallex tras la medida del gobierno estadounidense no podrá embargar a Pdvsa como lo aprobó un tribunal de ese país.

“La peor sanción que tiene Venezuela es Nicolás Maduro, que ha originado esta crisis y no permitir una salida a toda esta conflictividad porque tiene una obsesión de mantenerse en el poder a toda costa”, opinó Vecchio quien insistió en que no habrá impacto final sobre las venezolanas ni los venezolanos dentro del país.

Protección a venezolanos en EEUU

Acerca de la legalización o protección de los venezolanos en Estados Unidos, Vecchio aclaró que siguen trabajando en el TPS, que es un estatuto de protección temporal, pero reconoció que han tenido sus dificultades.

Sin embargo, continúan evaluando otras medidas como un documento consular que les permita una protección. Para esto conversan con el Departamento de Estado, la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales, pero necesita tener el reconocimiento de todos los países y seguridad para evitar su falsificación.

“Estamos trabajando en darle estabilidad legalmente a los venezolanos acá (en Estados Unidos). Estamos trabajando el TPS para que no sean deportados, todavía no está resuelto, pero se ha venido trabajando con la administración (de Trump), para que les permita trabajar y ninguno sea deportado y hasta ahora se ha evitado que ninguno sea deportado”.

Vecchio también se pronunció sobre el liderazgo de Guaidó y dijo que es el más fuerte que ha tenido el país en los últimos 20 años, por lo que al preguntarle sobre las discusiones de quien sería el nuevo presidente de la Asamblea Nacional en 2020, resaltó que están concentrados en el cambio, porque se dará pronto.

