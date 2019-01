Cabildos son una oportunidad para integrar y construir democracia, según analistas

Una nueva estrategia de movilización intenta la oposición a través de la convocatoria de cabildos abiertos. Fue en uno de estos espacios que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reclamó la titularidad de las competencias presidenciales evocando los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución.

Para la socióloga y urbanista, María del Pilar García-Guadilla estos espacios son de todos los ciudadanos, no de una parcialidad política y representan una gran oportunidad de integración para la construcción de la democracia.

No obstante, advierte que es deber de la Asamblea Nacional, como poder representativo de la población, promover el pluralismo y la amplitud incorporando a los consejos comunales, los consejos de vecinos y todas las formas de organización ciudadana”, señala.

Agrega que las necesidades comunes, como el deterioro de los servicios públicos, son un punto de encuentro. “Es a partir de esas necesidades básicas que de nuevo los ciudadanos pudieran integrarse para exigir democráticamente, para exigir que se satisfagan”, señala.

Guadilla advierte que los ciudadanos no han sido realmente consultados. “La política se está planteando desde arriba y de forma polarizada (…) Hay que replantear la política para buscar los espacios de encuentro”, cuestiona.

La Carta Magna señala, en el artículo 70, que este cabildo es un medio de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía.

“Son una oportunidad para reagrupar y, a su vez, obligar a la dirigencia política a plantearse un esfuerzo serio en la definición de una estrategia”, expresa la politóloga María Puerta Riera.

La profesora universitaria considera que la población venezolana clama por una conducción política, un deseo que no debe confundirse con el mesianismo y ve en los cabildos convocados “un esfuerzo de organización incipiente”.

A su juicio varios elementos juegan a favor de Juan Guaidó: no ha estado expuesto (no tiene un perfil alto mediáticamente) por lo que no es tóxico (es poco conocido) y forma parte de la generación de 2007, como se conoce al movimiento estudiantil que provocó la única derrota electoral de Hugo Chávez.

“Su antecedente en el movimiento estudiantil genera confianza en la oposición. Lo fundamental es que la oposición tiene pocas opciones: o se unen o no hay salida”, argumenta.

La oposición ha convocado al menos siete cabildos en Caracas, Carabobo, Aragua, Miranda y Anzoátegui para medir y reactivar el respaldo popular en los primeros 15 días del año.

Lea también:

Foto: diario.mx

Comentarios