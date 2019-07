Asamblea Nacional aprueba reincorporación de Venezuela al Tiar este #23Jul - Efecto Cocuyo

Reincorporación al Tiar. La mayoría opositora a la Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes 23 de julio, la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar).

La aprobación, que se dio de forma unánime en la plaza Alfredo Sadel donde se realizó la sesión ordinaria de este martes, ocurrió después de una moción de urgencia que solicitó el presidente encargado de Venezuela y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, tras realizar su intervención.

El legislador sin embargo aclaró que “el Tiar no es mágico, no es un botón que soluciona todo; por el contrario nos obliga a salir a ejercer la mayoría que somos en todos los terrenos. No le tenemos miedo a ningún espacio con tal le ponga fin al sufrimiento de los venezolanos”, expresó.

Aunque la sesión tenía como punto único la discusión del “Informe Político correspondiente al primer semestre de 2019”, con la moción de urgencia los parlamentarios le dieron luz verde al retorno del país al Tiar.

El Trato de Asistencia Recíproca permite “prevenir y reprimir las amenazas y los actos de agresión contra cualquiera de los países de América”, su aplicación depende no solo de la Organización de Estados Americanos (OEA), sino en última instancia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Rusia y China, aliados de Nicolás Maduro, tienen poder de veto.

Para que pueda aplicarse, primero deben apoyarlo las dos terceras partes de los países miembros de la OEA (34) y aunque contempla en una última instancia la “opción militar”, también permite acciones como el retiro de los jefes de misión (diplomática) y interrupción de las relaciones económicas.

Guaidó afirmó también que “tenemos una estrategia, una ruta un plan, seguimos adelante, vamos a ganar”, en alusión a las acciones que ha tomado desde que el pasado 23 de enero se juramentó como presidente encargado del país.

“Maduro es un charlatán”

Se refirió a Nicolás Maduro, a quien acusó de estar “regateando” dólares con el oro venezolano. “Está derrotado económicamente, es un charlatán que cada año promete lo mismo”, sentenció.

Así mismo lo acusó de que “está derrotado como líder, no tiene la lealtad de los más cercanos, por esos pone cubanos. Fuerza Armada y miembros de ese régimen, hay un elemento central en la comisión de investigación de la ONU, quién dió la orden para torturar al capitán Acosta Arévalo”, se preguntó Guaidó por el homicidio del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió el 29 de junio cuando estaba bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Activos protegidos y reconocimiento OEA

Al hacer un balance de sus primeros seis meses como encargado de la Presidencia de la República, recordó que han logrado el apoyo de más de 50 países a su plan del cese de la usurpación de Maduro en el Ejecutivo, un gobierno de transición y elecciones libres.

Manifestó que han logrado proteger los activos de Venezuela para evitar que sean usados por el chavismo gobernante, además del reconocimiento en la OEA pese a que el chavismo anunció su retiro del organismo hemisférico.

Entre las acciones mencionó las decisiones sobre Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos; el nombramiento de una junta directiva ad-hoc del Banco Central de Venezuela, entre otros.

Denunció que Venezuela vive una dictadura, como quedó demostrado con el informe escrito de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien el pasado 4 de julio dio a conocer el documento en el que se describen las graves violaciones a derechos básicos como la vida, alimentación, salud, además de la persecución política, ejecuciones extrajudiciales, la discriminación por razones políticas y presos políticos.

“Antes teníamos que explicar por qué esto era una dictadura, lo que hemos denunciado durante años ha sido validado por el mundo (por el informe de la ONU)”, sostuvo.

Antes de finalizar su intervención, Guaidó llamó a una nueva manifestación de calle este viernes 26 de julio en todo el territorio nacional. Sobre esta protesta darán a conocer los detalles en las próximas horas.

Con información y foto de Cristofer García

