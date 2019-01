AN prepara anteproyecto de Ley de Transición ante “usurpación de la Presidencia”

Gobierno de transición. La directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por el diputado Juan Guaidó, remitió el anteproyecto de Ley de Transición, que presentó el diputado Juan Miguel Matheus este 8 de enero, a la Comisión para la defensa de la Constitución para que sea desarrollado “con urgencia”.

Matheus, quien también es abogado constitucionalista, explicó que el anteproyecto busca desarrollar un estatuto para el artículo 233 de la Constitución, que permita renovar el Poder Electoral, el Poder Judicial y el Poder Ciudadano.

El parlamentario precisó que la norma también contemplará un apartado dedicado a la justicia transicional, con el objetivo de decretar amnistía para los militares que se encuentran detenidos por motivos políticos y “los oficialistas que hoy entienden que hay que expulsar al usurpador de Miraflores”.

El anteproyecto incluirá disposiciones que permitan revertir las medidas económicas ejecutadas por el Gobierno de Maduro y regulen el Gobierno unitario de transición.

“Maduro usurpa el poder en un trono de bayonetas (…) no se trata de colocar al Presidente de la AN en un trono ficticio por 30 días porque todos sabemos que en 30 días no se van a poder convocar elecciones libres“, expresó el diputado en relación a la aplicación del artículo 233 de la Constitución.

Matheus explicó que el Consejo de Transición será liderado por la Asamblea Nacional. No obstante, los parlamentarios aún debaten cómo se constituirá este órgano.

La representación del denominado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio en el consejo de transición es uno de los puntos que no tiene consenso dentro de la oposición por el cuestionamiento que existe sobre el origen de este Poder Judicial paralelo.

“El consejo de transición en articulará a la comunidad internacional, al pueblo de Venezuela y a todos los hombres y mujeres que de acuerdo al 233 quieran servir a la causa de la liberación”, manifestó.

Convocó a los venezolanos a acompañar al Parlamento cuando se convoquen movilizaciones populares en rechazo a la usurpación de la Presidencia de la República.

“Pueblo de Venezuela, salgamos a la calle a luchar, soldados de la República, aparten las bayonetas que sostienen a Maduro y sirvan a la causa de la libertad“, instó.

El diputado Américo De Grazia propuso la creación de una Gaceta Oficial para poder publicar la Ley, cuando sea aprobada, sin que el Ejecutivo asumido por Nicolás Maduro o el TSJ, dirigido por Maikel Moreno, la frenen.

Durante la sesión, la fracción 16 de Julio insistió en que se debe aplicar el 233 constitucional. “Hacer una cosa distinta al 233 es desconocer lo que ya hemos aprobado. Sabemos que el riesgo será un autogolpe, violencia y detenciones, pero tenemos que hacerlo por el futuro del país”, dijo José Luis Pirela.

El diputado y chavista disidente, Eustoquio Contreras, aconsejó a la bancada mayoritaria de oposición no anticiparse ni tomar decisiones que obstaculicen aún más la negociación política con el Gobierno.

Sin embargo, el parlamentario acudió al hemiciclo de sesiones en reconocimiento al Poder Legislativo junto a la diputada Lucila Pacheco, también del chavismo disidente.

“Venezuela ¿es esto un problema legal?, La verdad es que no. Queremos ejecutar una decisión efectiva para resolver los problemas de la gente (…) ¿Maduro alegremente va a transferir el poder porque sabe que se robó una elección? No lo va a hacer porque estamos en una dictadura“, insistió el presidente de la AN, Juan Guaidó.

El dirigente de Voluntad Popular señaló que el gran reto “es construir las condiciones para que pueda ocurrir una transición y por eso le hablamos a los militares y a la base política del Psuv porque necesitamos de su participación”, concluyó.

