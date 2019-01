AN en cabildos de Caracas: movilización del #23E es para dar un mensaje a la Fanb

Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) se volcaron a varias plazas y calles de Caracas para participar en los cabildos abiertos, plataformas de encuentro entre los parlamentarios y los ciudadanos que rechazan la nueva gestión del gobernante Nicolás Maduro.

Allí los parlamentarios solicitaron ayuda la ciudadanía para “persuadir” a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), aclararon que el próximo 23 de enero “no se acaba el Gobierno” e invitaron a no replicar “información falsa”.

La jornada inició en la plaza El Cristo de Petare (municipio Sucre) a las 11:00 a.m. El diputado Miguel Pizarro dijo en su alocución que el próximo 23 de enero, día pautado por la oposición para una movilización nacional, es para darle un mensaje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También resaltó la importancia de trabajar para que “la ayuda humanitaria no sea utilizada para el control social“.

Alrededor de las 3:00 p.m. un grupo identificado con gorras y banderas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) gritaron consignas en la actividad de la tolda opositora. Las personas respondieron gritando “Maduro sí se va”.

Al mediodía empezó un cabildo en el estacionamiento Capilla de Los Naranjos (municipio El Hatillo). La diputada Delsa Solórzano reafirmó que el próximo 23 de enero “no es el fin de la dictadura” e invitó a las personas a participar en la movilización. Comentó que los dirigentes políticos, la AN y los ciudadanos no pueden combatir el gobierno de Maduro por sí mismos, necesitan de la Fuerzas Armadas.

“Vamos a esta nueva etapa con cabeza fría, consciente de quienes tenemos enfrente, no haciéndoles el juego, evitando caer en esa espiral de violencia a la que nos quieren siempre llevar”, dijo el diputado Juan Andrés Mejía, quien también participó en la actividad.

Caricuao y Santa Mónica

Los cabildos más esperados se realizaron en Caricuao y Santa Mónica. Contaron con la participación del presidente de la AN, Juan Guaidó.

“Van a recibir información a veces falsas y hay que estar muy pendiente de eso, no repliquemos cadenas que no sepamos su contenido ni de dónde vienen”, dijo el presidente de la AN, frente a los vecinos de la parroquia Caricuao. Con respecto a la tolda a la que pertenece, dijo que “no nos podemos permitir equivocarnos de nuevo”.

A las 6:30 p.m. en Santa Mónica, sector del municipio Libertador, Guaidó calificó como un “logro” que la oposición obtuviera la mayoría en el Parlamento en el año 2015 y que la AN declarara a Maduro como “usurpador” de la Presidencia. A su juicio, esos hechos marcaron el actual proceso de construcción de “mayoría”.

El pasado 10 de enero, Maduro se juramentó para un nuevo período presidencial. Sin embargo, varios países de América Latina y la Unión Europea desconocen las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, que no se realizaron conforme a lo establecido en la Constitución venezolana. En este escenario, la AN declaró a Maduro como “usurpador” del cargo. Guaidó, quien preside el Parlamento anunció que se apegará a los artículos 233, 333 y 350 de la Carta Magna.

