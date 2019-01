AN debe mostrar que es capaz de negociar con los militares para tomar el poder, dicen analistas

Negociar con los militares. Un gobierno de transición como el que propone la Asamblea Nacional (AN) para restituir el orden constitucional, que considera roto después de la juramentación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el pasado 10 de enero, sólo será posible si el Poder Legislativo es capaz de mostrarle al mundo que como poder civil puede negociar con los militares venezolanos la restitución del estado de derecho.

Así lo considera el profesor titular de la Universidad Simón Bolívar (USB) y doctor en ciencia política, Daniel Varnagy. A su juicio, este proceso no puede darse de forma abrupta ni inmediata, y menos en Venezuela, donde desde hace 20 años con la llegada de Hugo Chávez al poder el sector castrense rompió el estado de derecho.

“Lo que debe estar haciendo la Asamblea Nacional, en mi opinión, es mostrarle al mundo una visión civil de toma del poder, a través de la negociación pero no con otros factores civiles sino los militares, y normalmente lleva tiempo convencer a los militares que esa ley se va a cumplir”, explicó.

Varnagy se refirió de esta manera al acuerdo de amnistía para militares y civiles dispuestos a restablecer la Constitución de 1999, que el Poder Legislativo aprobó por unanimidad este martes 15 de enero en su sesión ordinaria.

El profesor universitario, quien además es coordinador fundador de la carrera de Economía de la USB, sostuvo que el gobierno de Maduro a pesar de ser civil es más militarista que su predecesor, porque la mayoría de los cargos claves los ejercen generales.

Hasta ahora, asegura, los militares “ven con ojeriza” ese decreto de amnistía porque desde la llegada del chavismo al poder la confrontación de sus adversarios ha sido precisamente cuestionar las cuotas de poder que ocuparon los funcionarios verde oliva, lo que incluye acusaciones de corrupción en la administración pública, violación de derechos humanos y el no estar preparados en puestos claves como la industria petrolera.

Mesianismo y simbolismo

Ante el actual escenario, considera Varnagy, es normal que se note el “mesianismo” que los venezolanos acostumbran a mantener frente al poder. Por un lado, porque tienen 20 años de “sumisión ante un poder que los mata de hambre, por falta de medicamentos y la situación económica”, pero que además viene acompañado del simbolismo.

Aunque muchos sueñan conque el presidente de la AN, Juan Guaidó se coloque la banda presidencial o llegue a Miraflores, eso no va a suceder, afirma el analista.

“Este es un sistema que la traslación del poder, verdaderamente, va a ocurrir cuando haya nuevas elecciones, un presidente no de transición sino uno constitucional. No veo el uso de los símbolos en este momento, claro que quisiera verlo pero el caso de la banda de un presidente interino. Pero ahora lo importante del poder es su ejercicio y no el símbolo del poder. En este momento se está manejando una posible transición del poder donde hay una lucha fuerte con quienes lo detentaron durante 20 años”, añadió.

Mencionó que en la historia de Venezuela, a excepción del trienio adeco de 1945 a 1948, de 1830 a 1958 los militares ejercieron el poder de forma directa o tutelada, mientras que a partir del 23 de enero de 1958 el poder civil con el apoyo castrense tomó el poder, pero quedó bajo la tutela de los uniformados.

Y su visión no es esperanzadora en el corto plazo, porque ante el panorama actual sostuvo que vendrá una tercera fase de hiperinflación, incertidumbre política y para ello, en vez de la ansiedad e inquietud, se debe mantener la ecuanimidad, paciencia y sobre todo la solidaridad entre los venezolanos para poder avanzar y tratar de que la transición se dé en poco tiempo, aunque advirtió que es un proceso que puede tomar semanas, meses e incluso años.

AN va en el camino correcto

Para el politólogo Oscar Arnal, lo que viene haciendo el Parlamento va en la vía correcta de manera progresiva, porque después de declarar la usurpación y aprobar el acuerdo de amnistía se puede ir avanzando en la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución, lo que después permitirá cumplir con el artículo 233 de la Carta Magna.

El profesor de las universidades Central de Venezuela y la Católica Andrés Bello manifestó que la usurpación de Maduro se da porque no existe legitimidad de origen al ser la elección del 20 de mayo un proceso viciado.

“Se está usurpando el poder porque esas elecciones fueron completamente ilegítimas, fueron unas elecciones donde más del 50 % de la población no participó, no hubo condiciones mínimas para luchar, no fueron libres, transparentes ni hubo observación internacional reconocida por las partes. Fue un ventajismo exacerbado”, resumió.

Ante esto consideró que la AN va “creando las condiciones, ya lo hemos visto. Esto es una barca que hace aguas, la barca gubernamental de facto, contaban con la fiscal y se fue; ahora se fue un magistrado de TSJ y demostró como no hay ningún tipo de posibilidad de independencia en el Poder Judicial, se nombran magistrados a dedo, se cocinan las sentencias en Miraflores y se llevan ya hechas para que las firmen los magistrados”.

Sobre el factor tiempo agregó que se avanza desde la unidad de la oposición, donde “están empujando en la misma dirección. “El tema aquí es tiempo, cuando he escuchado a Guaidó y habla de crear las condiciones, eso es lo que hay que hacer”, añadió.

