AN acompañará a 30 familias del JM de los Ríos, luego de la muerte de cuatro niños en espera de trasplante - Efecto Cocuyo

La Asamblea Nacional y la presidencia encargada de Venezuela asistirán a las familias de los 30 casos de niños del servicio de hematología del Hospital J.M de los Ríos, que demandan con urgencia trasplante de médula ósea y por lo cual han muerto cuatro niños en menos de un mes en espera de trasplante.

“Desde la Asamblea Nacional y la presidencia interina brindaremos acompañamiento a estas familia. Vamos a hacer todas las gestiones con cada uno de los casos”, dijo la diputada Manuela Bolívar, este 27 de mayo, en rueda de prensa a las fueras de este centro de salud.

En el mes de mayo fallecieron en espera de trasplante: Giovanni Figuera (6 de mayo), Robert Labrador (23 de mayo), Yeiderberth Requena (25 de mayo) y Erick Altuve (26 de mayo).

“Por estos cuatro niños nos mantendremos. Tiene que haber justicia, estas muertes fueron una sentencia desde los usurpadores”, agregó Bolívar.

Desde el pasado 9 de abril las madres de los 30 niños (ahora 26) alertaban la urgencia de realizar los trasplantes, ante la gravedad de la salud de los infantes, además por la paralización del programa de trasplantes en 2017 .

“Cuenten con nosotros, pero vamos a hacer justicia. Estamos gestionando una sesión y un informe porque en algún momento va haber justicia”, manifestó.

Bolívar también indicó que el parlamento colaborará con una red de voluntarios en solidaridad con en el hospital de niños. Anunció que denunciarán estas muertes ante diferentes instancias, al alertar que, además otros pequeños de otros servicios en riesgo.

“Este es un régimen que acabó con el programa de trasplante, acabó con el sistema salud pública y un centro de referencia nacional como este ni siquiera tiene antibióticos de amplio espectro, cómo van a realizar trasplantes”, expresó.

Bolívar también informó que el presidente (e) Juan Guaidó se encuentra en reuniones con distintas organizaciones del sector salud y en próximos días dará anuncios en esta materia.

En Venezuela, solo una institución pública realiza los trasplantes de médula ósea, la Ciudad Hospitalaria Henrique Tejera (Chet), en Valencia (Carabobo), pero su operatividad es limitada por falta de recursos. Además, el convenio con Italia y España que tiene Venezuela desde 2006 está parado a causa de deudas por parte del Gobierno venezolano. Comenzó a fallar en 2015 y hasta 2018 funcionó el programa de trasplante.

La única respuesta por parte de los funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro ha sido responsabilizar a las sanciones económicas de Estados Unidos sobre Venezuela, como excusa ante la falta de recursos. Sin embargo, Bolívar desestimó este argumento.

“(Jorge) Arreaza decía que es culpa de las sanciones, pero son tres años que en este país no se hacen trasplantes (…) Se hizo bajo la plena consciencia, se pudo haber prevenido, cada uno de estos jóvenes pudo haber sobrevivido”, dijo.

La parlamentaria apuntó a que gobernante Nicolás Maduro dispone de los recursos para asistir estas demandas en materia de salud, pero que no lo hace porque prefiere destinar dinero a otras áreas, como a la militar, a la cual asignó más de 56 millones de euros.

“¿Por qué Pdvsa teniendo los recursos no lo hace? Dieron 56 millones para uniformes militares y armas, por qué no lo hacen para traer medicamentos, para el pago de trasplantes? porque no quieren”, afirmó.

Bolívar indicó que el ingreso hasta ahora de la ayuda humanitaria ha beneficiado a alrededor de 100 mil casos de venezolanos en riesgo de muerte, de los más de 7 millones de estos casos.

“Son crímenes de lesa humanidad, no van a quedar impunes, vamos a hacer justicia”, reafirmó.

Crisis de salud pública

La diputada Elimar Díaz, presente en esta rueda de prensa, denunció que 60% de los hospitales del estado Zulia, presentan escasez de medicamentos. Además, que debido a los cortes eléctricos constantes en esta entidad, los quirófanos están paralizados.

“Ni siquiera en los quirófanos hay energía eléctrica, las plantas en los hospitales no funcionan. No hay gasolina para el manejo de las plantas eléctricas”, dijo Díaz.

La parlamentaria indicó que este martes, 28 de mayo, habrá como punto único en la sesión de la Asamblea Nacional, la discusión de la agudización de la crisis humanitaria compleja en Venezuela.

Lea más:

Foto: Prensa Juan Guaidó.

Comentarios