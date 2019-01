La democracia entra por la casa y escuela

“Democracia de la puerta para afuera, aquí en la casa quien manda soy yo”, exclamaba la mamá o el papá para zanjar cualquier diferencia.

Generaciones crecimos escuchando expresiones de ese tipo que fueron sembrando la idea de que solo con mano fuerte funcionan las cosas porque la democracia se asoció con guachafita, el quehacer de políticos corruptos incapaces de dar respuesta a los males que aquejaban al país.

Y fue creciendo ante nuestros ojos un país donde la mano dura fue tomando todos los espacios actuando con atropello, violencia, violando derechos humanos, desmontando instituciones, imponiendo una sola forma de ver el mundo como forma de “gobierno”.

El cuerpo social no tuvo la capacidad de defenderse. El sistema inmunológico estaba bajo, ante años de ataques febriles y de incubar la idea de que la fuerza era la única razón. Carujo atropellaba a Vargas una vez más con la anuencia de la turba.

Después de años nos sorprenden los niveles de deterioro y la profundidad de la crisis humanitaria y su impacto en lo social, económico, institucional, político.

Celebrar una fecha como el 23 de Enero se vuelve entonces en un reto para valorar esa pequeña y frágil semilla que debe sembrarse y cuidarse en cada hogar y aula de clases de este país: la Democracia. Con dolor hemos aprendido que las consecuencias son tan importantes que no podemos dejarla solo en manos de dirigentes.

Toca una operación casa por casa. Formar niños que entienden el significado de participar, ser escuchados, opinar, respetar, con sentido de justicia como el antídoto para la propagación de propuestas arbitrarias.

Edgar Morin afirma “La experiencia del totalitarismo ha relevado un carácter fundamental de la democracia: su vínculo vital con la diversidad. La democracia supone y alimenta la diversidad de los intereses así como la diversidad de las ideas”.

Si queremos vivir en democracia tenemos que formar demócratas en y para la diversidad que no acepten por respuesta “Esto es así y punto… porque lo digo yo”.

La democracia en apuros

Un estudio de la Unesco revela “Existe evidencia para algunos países de la región que muestra que más de la mitad de los jóvenes latinoamericanos no ha adquirido los contenidos más básicos del conocimiento cívico; también se ha encontrado que una parte importante de los jóvenes de la región tienden a desconfiar de las instituciones públicas y a no valorar la democracia […]. Los jóvenes latinoamericanos, en particular, tendrían una cierta apatía y falta de compromiso respecto a los procesos democráticos, incluso, 55 por ciento de ellos argumenta que sería aceptable un régimen autoritario si es capaz de resolver los problemas económicos de la sociedad”.[1]

En este contexto las escuelas tienen una responsabilidad fundamental para la formación ciudadana; sin embargo un estudioso del tema como el filósofo español Juan Delval afirma que los centros educativos no van a formar para la democracia si los estudiantes tienen que obedecer todo lo que le dicen, no deciden nada y pasan años asumiendo como natural un modelo autoritario. La escuela no puede formar para la democracia si sus prácticas no son democráticas. “Estamos preparando a nuestros alumnos para que sean súbditos y no ciudadanos”.

Ciudadanos libres

Este 23 de Enero no es una efemérides en el diario escolar. Es un llamado a asumir la responsabilidad que todos tenemos para resignificar la idea de una mano dura por la de una mano justa que acompaña cuando se presentan conflictos, extendida haciendo realidad la democratización en la toma de decisiones y en la búsqueda de alternativas que se construyen con la participación de todos.

Que cada hogar y aula del país se convierta en el semillero de formación de ciudadanos libres que no acepten imposiciones y atropellos para así mantener vivo el espíritu del 23 de Enero.

[1] UNESCO (2014): Informe Regional sobre Educación para todos. Reunión Mundial Educación para Todos, Omán. Santiago de Chile: Orealc.

* * *

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores

Comentarios