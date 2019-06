El orgullo de ser gay - Efecto Cocuyo

Todavía recuerdo la noche en que por primera vez descubrí el significado de ser feliz. Eramos muy jóvenes, llenos de ideas, y no teníamos miedo de compartirlas en una mesa acompañados por unas cuantas cervezas. Era divertido vivir ese supuesto “experimento” de tener una cita con una persona de mi mismo sexo.

Yo no sé mucho sobre el estudio de los astros, pero en un mundo repleto de tantas conversaciones banales, esa noche el universo confabuló para que tú y yo pudiésemos hablar como si nadie más existiera, como si dos planetas hubiesen colisionado creando una expansión cósmica que nos convirtió en los personajes principales de nuestras vidas; y de fondo sonaba una canción de Cerati.

Ya ha pasado un tiempo de ese momento, pero se que tras ese beso que me robaste en la oscuridad de la Avenida Francisco de Miranda, sentí un fuego que quemaban mi estómago, y miré en tus ojos pardos un universo de verdades que se abrían en mi corazón. Se cayó una venda de mis ojos. Entendí que, aunque el mundo siempre me había dicho que algo en mí estaba roto, que lo nuestro estaba mal, en realidad en el amor siempre estuvo la respuesta.

Reconocí el odio en el mundo, supe la diferencia entre estar muerto y estar vivo, aprendí a amar y a ser amado. Desde ese momento más nunca me he negado la felicidad, el orgullo de ser yo mismo, el orgullo de ser gay.

Pero, ¿Qué significa esto que llaman el “orgullo de ser gay”? Pues la verdad es que la palabra orgullo es una ambivalencia, su significado puede tener una connotación negativa, así como quien no da su brazo a torcer ahogado en su soberbia. Pero, paradójicamente, orgullo también puede ser uno de los valores mas importantes para el ser humano, porque el orgullo habla de quererse, de sentirte pleno y en paz con lo que tienes, de defender como salvaje lo que más aprecias, de la dignidad de levantarse ante la adversidad.

A los homosexuales se nos ha dicho por mucho tiempo que callemos, que no nos movamos para que no se nos note que somos “diferentes”; es por eso que la celebración de El Orgullo LGBTQ es una fiesta, y nos encanta. Porque es todo lo contrario a lo que se nos dijo que podíamos ser: es movimiento, color, risa, gritos, expresividad, alegría, es un fecha para ser tu mismo, es un espacio de amor y tolerancia.

Es por ello que, a pocas horas de culminar el mes de junio, no quería dejar pasar una fecha tan importante como el mes del Orgullo Gay u Orgullo LGBTQ, fiesta que se lleva a cabo en múltiples países alrededor del mundo. Este año se conmemora el 50 aniversario de esta manifestación, que inició un 28 de junio de 1969, en las revueltas de Stonewall en el barrio Greenwich Village de la ciudad de Nueva York, hecho que marcó un antes y después en las luchas por los derechos de la comunidad LGBTQ alrededor del mundo.

Orgullo gay en Venezuela

¿Qué pasó con la celebración del orgullo gay en Venezuela? Durante todo el mes no vi una sola nota de prensa que hablara sobre este asunto. ¿Qué está pasando con las minorías en Venezuela? ¿Está agonizando de hambre esta comunidad también? ¡Se nos muere la patria!

Eso me hizo pensar que debía escribir algo sobre esto, no solo por el hecho de ser gay y venezolano, sino porque quiero a mi país con la vida, pero quiero un país libre, justo, con educación, menos egoísta y más tolerante. Un país que de una vez por toda alguien se atreva a entrar al debate del siglo XXI.

Que los demonios podridos de una sociedad apaciguada se limpien de una buena vez, y que las voces disidentes tengan oídos que escuchen su clamor. Así como, Jessica Morales, venezolana, mujer transgénero, que ahora vive en el exilio en Estados Unidos, pero que trabajo como peluquera en Chacaito por 7 años, comenta “me siente orgullosa de todos las cosas que hice para ser quien realmente soy, una mujer coqueta, echada pa’ lante, trabajadora. Y me niego a que mi única manera de sobrevivir sea prostituyéndome, por eso hay que salir a cada desfile, el orgullo gay es un espacio ganado con mucha sacrificio, con mucho dolor, muchas muertes…”

Una sociedad inclusiva

Siempre escuché en alguna cola del supermercado, aquel que decía “Venezuela nunca cambiará si no cambiamos como personas”, quizás el cambio esta frente a ti y no te has dado cuenta. Comencemos escuchando más, especialmente a las minorías de tus país, porque recuerda que esta lucha no es solo nuestra sino de toda una sociedad.

La activista y periodista, Kathy Belge dice “no tienes que ser alemán para celebrar un Octoberfest, o nortemericano para celebrar Halloween; el orgullo gay es una celebración para todos, incluso si eres heterosexual”

Porque el verdadero objetivo de esta fecha es promover una sociedad inclusiva y tolerante. Es un espacio para aprender, para conocer gente nueva, para apoyar a tus amigos y familiares que son parte de esta comunidad. Es una oportunidad para hacer las cosas diferentes, es una oportunidad para amar con todas tus entrañas. ¡Feliz día del orgullo de ser tu mismo!

* * *

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores

Le puede interesar

Comentarios