Wikimedia Venezuela insta al Gobierno a reestablecer el libre acceso al portal

Wikimedia Venezuela instó a las autoridades “con competencia en el área” a reestablecer el libre acceso a la enciclopedia libre web, Wikipedia; luego de recibir denuncias de sus usuarios sobre la imposibilidad para acceder el portal.

A través de un comunicado publicado este miércoles, 16 de enero, Wikimedia Venezuela dijo que tiene “la esperanza” de que las dificultades para acceder a través del proveedor de servicios de Internet propiedad del Estado, Cantv, hayan sido “un error técnico“.

El pasado viernes, 11 de enero, se detonó una “guerra de ediciones” en torno de los cargos de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela. Solo en esa fecha, el artículo de Guaidó se cambió 37 veces en dos horas con nueve minutos, mientras que la nota de Maduro se ha modificado en 33 oportunidades en casi 23 horas.

El presidente de la Junta Directiva de Wikimedia Venezuela, Óscar Costero, explicó que al día siguiente de la guerra de ediciones, los usuarios del portal notificaron a su equipo que tenían dificultades para acceder al portal a través de Telegram y la red social Twitter.

En entrevista con Luis Carlos Díaz este miércoles, Costero explicó que las denuncias de bloqueo las respaldó el observatorio de Internet NetBlocks. Este portal explicó en su reporte del 12 de enero que las restricciones las implementó Cantv. También limitó el acceso a los portales La Patilla y Caraota Digital. De esta forma, Venezuela se convierte en el segundo país que cierra el acceso a la enciclopedia libre. El primero fue Turquía.

El ente encargado de regular el espacio radioeléctrico y los medios electrónicos a nivel nacional es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Se ha bloqueado el acceso a otros medios de comunicación venezolanos, como Armando.info, El Pitazo y El Nacional.

Confirmed: All editions of the #Wikipedia online encyclopedia blocked in #Venezuela by leading telecom provider #12Ene #KeepItOnhttps://t.co/p8KZskcz8T pic.twitter.com/rrxdpS6Zmx

— NetBlocks.org (@netblocks) January 12, 2019