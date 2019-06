Mariel Lares, la astrofísica venezolana que descubrió una estrella súper veloz junto a un equipo élite - Efecto Cocuyo

Mariel Lares estudia las estrellas. Su pasión por los astros la llevó a formar parte de un equipo multidisciplinario de investigadores de la Universidad de Granada (UGR) y del Instituto de Astrofísica de Andalucía (España) que, junto a científicos de la Nasa, descubrieron la estrella pulsante más rápida conocida dentro de un grupo de estrellas veloces.

La venezolana es la única mujer que forma parte del grupo élite y explica la importancia del descubrimiento: “Hemos encontrado cuatro estrellas que pulsan más rápido del grupo que ya conocíamos y una de ellas oscila mucho más rápido con un periodo de 4,7 minutos”, explica.

El promedio de las oscilaciones de una estrella varía entre 5 y 20 minutos, explica la experta.

La exactitud de estos datos permite determinar lo que hay dentro del cuerpo celeste, su perfil de rotación y su composición. El equipo también confirmó que el satélite espacial utilizado: TESS tiene una gran precisión que puede ser aprovechada para futuras investigaciones.

La científica, que cursa actualmente un doctorado en astrosismología y análisis de series temporales, concedió una entrevista exclusiva a Efecto Cocuyo. Aquí seis preguntas:

1.- ¿Por qué estudiaste esta ciencia?

Estudié esta ciencia porque siempre leía por placer artículos relacionados con la astrofísica y siempre me ha interesado muchísimo. En Venezuela empecé estudiando ingeniería civil y no se me ocurrió estudiar esto como una carrera propiamente hasta que mi padrino me dijo que sí existía y me cambie a estudiar física, mención astrofísica, cuando me mudé a Barcelona, España.

2.- ¿Qué sientes cuando estudias las estrellas?

Cuando estudio las estrellas siento que formo parte de un esfuerzo humano por comprender esta realidad. Siento que estoy haciendo algo trascendente que me llena mucho por dentro.

3.- ¿Por qué te fuiste de Venezuela?

Me fui por amor y empecé a estudiar la física, y ese amor se transformó en amor por la ciencia.

4.- ¿Extrañas Venezuela?, ¿Qué opinas de lo que viven los venezolanos actualmente?

Extraño a mi país especialmente porque cuando voy (de visita) siento que ya no es el país que recuerdo y que dejé. Es una tragedia lo que nos ha tocado vivir quizás para comprender más profundamente quiénes somos. Espero que aprendamos lo que tenemos que aprender de esta experiencia y empezar el futuro que nos espera.

5.- En tu carrera hay pocas mujeres. ¿Has sentido discriminación de algún tipo?

No he sentido ningún trato especial ni diferente, siento que se me ha tratado con respeto en todo momento. Sí hay pocas mujeres, pero no he vivido ninguna experiencia discriminatoria.

6.- ¿Qué contiene una estrella por dentro?

Las estrellas por dentro tienen gas muy denso en estado de plasma y algunas poseen un núcleo radiactivo y envoltorio convectivo y otras al revés. Esto se refiere a la forma en la que transportan el material químico por dentro, producto de las reacciones que ocurren en el núcleo de la estrella.

