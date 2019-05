Idania Chirinos: No se puede ser neutral ante la tragedia que se vive en Venezuela #ConLaLuz - Efecto Cocuyo

Idania Chirinos, directora de contenidos de NTN24, conversó este jueves 2 de mayo con la directora general de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, en la emisión de #ConLaLuz, con quien abordó la situación actual de Venezuela, el esfuerzo que hacen los periodistas por informar directamente desde la zona de conflicto y también de la migración masiva de venezolanos que huyen de la crisis hacia países como Colombia.

Para Chirinos “no se puede ser neutral en el caso que nos ocupa como el de Venezuela, no se puede ser indiferente ni neutral ante la violación sistemática y flagrante de los derechos humanos en Venezuela”.

Durante la conversación hubo momentos de reconocimiento a los periodistas jóvenes que en el país reportan ante las condiciones adversas, de dolor ante el recuerdo de escenas con entrevistas de familiares de presos políticos y de indignación por la vivencia que constató de los miles de migrantes venezolanos que huyen y llegan a Colombia por Cúcuta.

Migración: Entre el dolor y la solidaridad

Chirinos, quien tiene 10 años viviendo en Colombia, recordó los momentos del fallido intento de ingreso de ayuda humanitaria desde el vecino país el pasado 23 de febrero. Estuvo en Tienditas, en los refugios de Cúcuta y fue incluso herida con un perdigón en la frente, cuando las fuerzas de seguridad venezolanas comenzaron a reprimir e impidieron el ingreso de los camiones al país, en el puente Francisco de Paula Santander.

“Hay que estar en Cúcuta y ver esa hemorragia… ese flujo constante y permanente, imparable que además ha ido creciendo. Hace 10 años comenzamos a llegar profesionales en diversas áreas que nos llamaron para trabajar, después vinieron medianos empresarios y las grandes empresas, luego vino otra ola que tenía de todo, luego la última del año pasado y este, donde pasan todos y es muy doloroso”.

La periodista tuvo palabras de agradecimiento con Colombia y el actual gobierno del vecino país, por toda la solidaridad con los migrantes venezolanos. También reconoció el esfuerzo de la Iglesia católica, los voluntarios y de familias y particulares que salen incluso en las noches a repartir comida a los venezolanos.

“Para Colombia no es fácil, creo que nunca nos va alcanzar el tiempo para agradecerle a Colombia la solidaridad que ha tenido con los venezolanos todos estos años. No tiene que ver con política, pero hay que honrar el compromiso de (Iván) Duque y el canciller Holmes Trujillo que coincide con esa última ola que yo llame el sálvese quien pueda”.

Mencionó a los voluntarios en uno de los refugios en Cúcuta que cocinan a diario para unos 3 mil venezolanos. Allí pudo recoger testimonios de mujeres y madres que salieron desde puntos tan distantes como Cojedes, porque allí podían alimentar a sus hijos.

Realidad venezolana: Régimen represivo

Chirinos habló con Reyes sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, en especial después que el martes 30 de abril, cuando un grupo de militares le dio su respaldo al presidente encargado Juan Guaidó, quien desde el distribuidor Altamira y en compañía de Leopoldo López, llamó al cese definitivo de la usurpación de Nicolás Maduro en la Presidencia de la República.

Dio a conocer que manejó información previa sobre algo que ocurriría el primero de mayo, y reconoció que cuando comenzó el alzamiento la sorprendió como al resto del mundo la presencia de Leopoldo López en el lugar, ya que pudo vencer el arresto domiciliario en el que permanecía desde al año 2017, tras cinco años de encarcelamiento.

Mencionó que, con el paso de las horas, se sintió golpeada y triste por cómo se desarrollaron los hechos, pero también fustigó a Nicolás Maduro por el aumento de la represión, el número de heridos y los fallecidos que dejó el alzamiento.

“Si alguien perdió en esto, perdió el régimen y Nicolás Maduro, ellos perdieron mucho más que todos los que aspiraban que ese día pudiera producirse en Venezuela un cambio político importante. Ellos llevaron la peor parte, ayer (miércoles) perdieron muchísimo más. Maduro quedó absolutamente desnudo por la represión, trascendió que él era quien dirigía la represión directamente, que era él quien había dado una orden y el que no atienda esa orden va preso porque había fiscales militares supervisando, como él lo reconoció”.

Periodismo: Gracias a los periodistas venezolanos

Chirinos se paseó también por sus vivencias en el periodismo. Luz Mely Reyes le preguntó sobre Unión Radio y resaltó el esfuerzo que todavía esta emisora hace por “mantener abierta una ventana”. Su trabajo en ese medio le permitió aprender varias consejos como el que “cuando el corazón está caliente, la cabeza tiene que estar fría”.

En la actualidad hizo hincapié en que su labor al entrevistar a diferentes personajes, en especial a los del chavismo que abandonaron a Nicolás Maduro, no es el de ser un juez sino una entrevistadora.

“Nuestro papel no es ser jueces, si tienen un problema con la justicia que lo llamen, lo investiguen y los condenen… pienso además que ellos (exchavistas) también tienen mucho que aportar porque vienen de adentro y tienen información que es válida y tienen que decir. Ahora si estuvieron tantos años, eso es algo que ellos tienen que vivir con ello, no nosotros”.

También mencionó que NTN24 ha sido una plataforma importante para informar la realidad venezolana, donde ella tiene una participación de primera por su amplia trayectoria en el país.

A las nuevas generaciones de periodistas en el país le reconoció el valor que tienen para continuar informando, pese a que los golpean, les disparan perdigones, les roban sus equipos y hasta los encarcelan.

“Me siento honrada y agradecida del periodismo que se hace en Venezuela, de la voluntad de informar que es inquebrantable en esos muchachos (jóvenes periodistas)… Gracias, no desistan porque sin ustedes no podemos nosotros afuera hacer el trabajo que a diario hacemos”.

Vea la entrevista completa aquí

Comentarios