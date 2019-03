Con las mismas fallas regresó el Metro de Caracas luego del megaapagón

Las mismas fallas. El Metro de Caracas ahora sí regresó al 100%, y con las mismas fallas y deficiencias de siempre. Aunque este viernes 15 marzo todas las estaciones están en funcionamiento, siguen la falta de limpieza, la lentitud, poca cantidad de trenes, los bajos salarios para los trabajadores y la mendicidad.

Este jueves 14 de marzo, la compañía inició actividades de manera parcial luego de que la semana pasada el megaapagón afectara su capacidad operativa.

Durante la mañana de este jueves, las estaciones Chacao, Altamira y Miranda no prestaron servicio comercial, así que la compañía dispuso rutas especiales de Metrobús para que los usuarios continuaran sus viajes, hasta que en la tarde fueron abiertas.

Alberto Vivas, directivo de la organización Familia Metro, indicó que el principal medio de transporte de la capital venezolana sigue trabajando con menos trenes debido a la falta de disponibilidad.

En Línea 1 funcionan 23 unidades de 36, con un tiempo de parada de siete u ocho minutos, cuando lo correcto es que fuesen 90 segundos. En la Línea 2 funcionan 12 de 19 trenes con más de 10 minutos de espera. La situación es peor en Línea 3, que conecta con la transferencia hacia Plaza Venezuela, una de las estaciones de mayor demanda: apenas hay tres trenes disponibles con espera de 17 minutos.

“Los problemas y fallas siguen, incluyendo la falta de iluminación y los pedigüeños, una situación que lamentablemente el Metro dejó de atender. Hoy en la mañana (viernes) Parque Carabobo estuvo cerrada de manera preventiva por un inconveniente que por el momento desconozco, pero ya fue reabierta”, explicó el extrabajador de la compañía.

El accidente de dos trenes entre las estaciones Los Cortijos y La California provocó el descarrilamiento de tres vagones, el 14 de marzo.

La colisión ocurrió durante una de las pruebas de energización. Había un tren estacionado en La California desde que empezó el apagón que no había sido movido por la falta de energía.

Pero no era posible para el Centro de Control de Operaciones saber que la unidad estaba allí porque el tablero de señalización óptica está averiado, entonces el operador de Los Cortijos fue autorizado para mover su tren y, aunque iba a velocidad lenta, no le dio tiempo de frenar y chocó.

Esta fue una de las razones por las cuales el jueves no abrieron en la mañana las mencionadas estaciones. Otro motivo fue que Chacao y Altamira, que tienen alto nivel freático, estaban inundadas porque durante el apagón no funcionaron las bombas de agua.

“Permanentemente hemos dicho que uno de los grandes inconvenientes que tiene la compañía es su mantenimiento. Es su Talón de Aquiles. No se ha actualizado ninguno de los sistemas. Requiere ser actualizado no solo en equipamiento, sino en tecnología. Usamos tecnología de hace 25 años, con sistemas que ya cumplieron su tiempo de vida y es necesario modernizarlo”, indicó Vivas, y agregó que el apagón no provocó daños directos a las instalaciones del Metro.

Sin embargo, advirtió que la misma desactualización del Metro retrasó que se reiniciaran labores nuevamente.

Otra deficiencia es la falta de personal. Vivas señaló que se han ido muchos especialistas por los bajos salarios del Metro y por la crisis venezolana. Dijo que se han ido a países como Chile o Panamá para ofrecer su talento en los metros de esos países.

Un trabajador de la compañía, que prefirió no revelar su nombre, dijo que la quincena de un empleado es de apenas 12.000 o 16.000 bolívares.

Foto: Mairet Chourio

