Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela

La Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió este miércoles reconocer al titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente legítimo del país.

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.

“Hoy, reconozco oficialmente como presidente (interino) de Venezuela al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó- dijo el mandatario en un comunicado…La gente de Venezuela ha levantado su voz valientemente en contra de Maduro y su régimen y ha exigido libertad y justicia”.

Dijo también que utilizará todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos para presionar “por la restauración de la democracia en Venezuela”.

Trump reveló su decisión, minutos después de que Guaidó anunciara que asume las competencias del Ejecutivo venezolano para luchar contra la “usurpación” de la Presidencia por parte de Maduro.

También el vicepresidente del país norteamericano, Michael Pence, se hizo eco de la decisión del Ejecutivo:

Today @POTUS announced the U.S. officially recognizes Juan Guaidó as the Interim President of Venezuela. To @JGuaido & the people of Venezuela: America stands with you & we will continue to stand with you until #Libertad is restored! pic.twitter.com/4W3hlGplql

— Vice President Mike Pence (@VP) January 23, 2019